Koronavirüs nedeniyle camiler ibadete kapatıldı
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve hastalık riskinin artması üzerine Kerkük kentindeki camiler ibadete kapatıldı.
16.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:06
Irak 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesi ve hastalık riskinin artması üzerine Kerkük kentindeki camiler ibadete kapatıldı.
Kerkük'teki Sünni Vakfı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle kentteki camilerde namaz kılınmasının yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde uygulamanın yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerindeki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.
Ülkedeki Şiilerin dini otoritesi Ali es-Sistani'nin siyasi mesajlarının okunduğu Kerbela'daki cuma hutbesi de iptal edilmişti.
Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Kerkük'teki Sünni Vakfı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle kentteki camilerde namaz kılınmasının yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde uygulamanın yeni bir duyuruya kadar devam edeceği kaydedildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerindeki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin yeni bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirmişti.
Ülkedeki Şiilerin dini otoritesi Ali es-Sistani'nin siyasi mesajlarının okunduğu Kerbela'daki cuma hutbesi de iptal edilmişti.
Irak'ta şu ana kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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Kaynak: AA
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