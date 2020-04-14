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Koronavirüs nedeniyle çatıda bikinili, mayolu güneşlenme

Koronavirüs nedeniyle çatıda bikinili, mayolu güneşlenmeANTALYA'da koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen kadınlar, güneşlenmek için evlerinin çatısına çıktı.

14.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:30
Koronavirüs nedeniyle çatıda bikinili, mayolu güneşlenme
ANTALYA'da koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gidemeyen kadınlar, güneşlenmek için evlerinin çatısına çıktı. Çatıda plaj havlulu güneşlenme görüntüleri, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sahillerin de yasaklanmasının ardından vatandaşlar güneşlenmek için farklı arayışlara girdi. Antalya 'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan 3 kadın, bikinileri ve mayolarıyla saatlerce güneşlendi. Altlarına plaj havlusu serip biri yüzüstü, diğer ikisi sırtüstü yatan kadınların güneşlenmek için seçtikleri yöntem çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Evinin balkonundan güneşlenen kadınları görenler cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Koronavirüs nedeniyle çatıda bikinili, mayolu güneşlenme

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Koronavirüs, Antalya, Güncel
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