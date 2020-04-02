Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Virüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor

Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gazda, fatura okumada yeni bir sisteme geçilecek. Buna göre salgının yayılmasını önlemek için dağıtım şirketi personelinin aylık düzenli fatura okuması yerine son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak. Bu veriler çerçevesinde fatura oluşturulacak. Salgının ardından gerçek tüketimler ölçülecek.

02.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:16

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyor. Habertürk 'ten Olcay Aydilek'in sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bu çalışma şehir içi dağıtım şirketleri bünyesinde çalışan sayaç okuyacak personeli de koruyacak. Yüzlerce görevli personelin, abonelerle teması tümüyle kesilecek.

AYLIK DÜZENLİ FATURA OKUNMAYACAK

Buna göre, Batı'da örnekleri görüldüğü gibi doğal gaz ve elektrik şehir içi dağıtım şirketi personeli, aylık düzenli fatura okumayacak. Bunun yerine son 2 yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak. Anılan ay için geçmiş dönemde bir tüketim yoksa, emsal tüketimler dikkate alınarak fatura çıkartılacak. Söz konusu olan 100 metrekare bir dairenin tüketimi ve faturası ise aynı özellikteki diğer tüketim miktarları göz önünde bulundurulacak.

Sektör kaynakları, hazırlıkları sürdürülen yeni uygulamayı şöyle anlattı:

"Diyelim ki bir abonenin Nisan ayı gaz ve elektrik tüketimi nasıl hesaplanacak? Geçmiş, 2 yıllık dönemdeki Nisan tüketimlerine bakılacak. Bu veriler çerçevesinde fatura çıkartılacak. Abone de yeni sistemle ilgili olarak bilgilendirilecek. Bu kapsamda düzenlenecek faturalar, elektronik sistem üzerinden aboneye ulaştırılacak."

SALGIN SONRASI GERÇEK TÜKETİMLER ÖLÇÜLECEK

Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek. Abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi söz konusu olacak. Tersi durumda ek ödeme talebinde bulunulacak. Sektör kaynakları, EPDK'nın bu konuda bir karar almasının beklendiğini belirterek, "Bu kararla birlikte uygulama başlayacak. Hızla uygulamaya geçilecek" dedi.

Enerji yönetimi, fatura desteğiyle ilgili olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Gaz ve elektrik dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapılıyor. Fatura tahsilat oranları anlık olarak izleniyor. Tahsilatta gündeme gelebilecek bir sorun, bu alana destek amaçlı hamleyi de tetikleyecek.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Virüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Koronavirüs, Habertürk, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

Virüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor

İlgili Haberler

Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştıKoronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı
Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecekSon dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Virüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Van’da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı Ekonomi
Marmaray istasyonlarında koronavirüse karşı termal kamera dönemi başladı
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Ekonomi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Ekonomi
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Ekonomi
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Ekonomi
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Ekonomi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:29: Türkiye Perakendeciler Federasyonu alışveriş saatleri konusunda uyardı - Ekonomi 13:28: Doktorun ölümü üretimi durdurdu - Ekonomi 13:28: 88 ülke Türkiye'den ekipman desteği talep etti - Ekonomi 13:28: QNB Finansbank'tan 10 milyon TL yardım - Ekonomi 13:28: Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 200 bini aştı - Ekonomi 12:48: Bakan Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapacağız - Ekonomi 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:13: Koronavirüs nedeniyle hangi sektöre hangi destekler veriliyor? TİM, tek tek paylaştı - Ekonomi 11:48: Altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar - Ekonomi 11:44: Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki petrol fiyatı savaşı ABD'li petrol üreticisi Whiting Petroleum'un iflasına neden oldu - Ekonomi 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler