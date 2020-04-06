Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs nedeniyle evde kaldığı zamanı kilim dokuyarak değerlendiriyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Hükmiye Köroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde geçirdiği zamanını, salonuna kurduğu tezgahta kilim dokuyarak değerlendiriyor.

06.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:44
Artvin 'in Şavşat ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Hükmiye Köroğlu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde geçirdiği zamanını, salonuna kurduğu tezgahta kilim dokuyarak değerlendiriyor.
Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara getirilen kısıtlamanın ardından dışarı çıkmadığını söyledi.
Daha önce bağ bahçe işleriyle uğraştığını belirten Köroğlu, "Evde boş durmaktan çok sıkıldım. Ardiyede duran kilim dokuma tezgahını getirip salona kurdum. Boş durmaktansa kilim dokuyorum. Dışarı çıkabilseydim bağ bahçe işlerini yapacaktım. Onları yapamayınca kilim dokuyarak eğleniyorum, zaman geçiriyorum." dedi.
Köroğlu, kilim dokumayı 12 yaşında amcasının eşinden öğrendiğini ve gençlik yıllarında çok kilim dokuduğunu ifade ederek, bir süre ara verdiğini, evde kalma vesilesiyle yeniden başlamış olduğunu aktardı.
Köroğlu, dokuduğu kilimlerin bir kısmını kendisinin kullanacağını, diğerlerini de akrabalarına hediye edeceğini kaydetti.
Bu zor günlerin geride kalması için sürekli dua ettiğini dile getiren Köroğlu, "Herkese sağlıklı günler diliyorum. İnşallah herkes kurallara uyar, bunu da atlatırız, daha iyi günlerle karşılaşırız. Allah sağlıklı günler versin." ifadesini kullandı. Koronavirüs nedeniyle evde kaldığı zamanı kilim dokuyarak değerlendiriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Köroğlu, Şavşat, Artvin, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüs nedeniyle evde kaldığı zamanı kilim dokuyarak değerlendiriyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs nedeniyle evde kaldığı zamanı kilim dokuyarak değerlendiriyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti Haberler
İş dünyasında koronavirüs kaybı! HCS Kablo Genel Müdürü vefat etti
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı Haberler
Giriş-çıkışın yasak olduğu ilde, ilçeler arası geçiş de yasaklandı
Çin’den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya’da yapıldı Haberler
Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Haberler
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı Haberler
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
TBMM’deki koronavirüs vaka sayısı 3’e yükseldi Haberler
TBMM'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e yükseldi
ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Son 24 saatte 1154 kişi öldü
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haberler
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım

Son Dakika Güncel Haberleri

18:45: Batman'da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 18:44: DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber 18:44: Batman'da bir köy korona virüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 18:44: Sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı - Haber 18:44: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı - Haber 17:32: Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haber 17:15: 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi - Haber 17:00: Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş - Haber 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi