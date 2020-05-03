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KORONAVİRÜS NEDENİYLE EVDE KALINDI, AVCILAR'DA SOKAKLARDAKİ YOLLAR YEŞERDİ

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle sürekli yapılan 'Evde kal' çağrılarının da etkisiyle Avcılar'daki çok sayıda sokak yollarında taşların arasından otlar yeşermeye başladı.

03.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:34
KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle sürekli yapılan 'Evde kal' çağrılarının da etkisiyle Avcılar'daki çok sayıda sokak yollarında taşların arasından otlar yeşermeye başladı. Kaldırımlarda da papatya ve yabani otlar boy gösterdi.
Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Avcılar da sessizliğe bürünürken, ortaya alışık olunmayan görüntüler de çıkmaya başladı. Geçen yıllarda araç trafiğinin yoğunluğu nedeniyle iklimin de etkisiyle kilit taşların arasında görülmeyen otlar 'Koronavirüs günlerinde yeşerdi, boy atmaya başladı. Özellikle Denizköşkler Mahallesi'nde denize, Gümüşpala Mahallesi'nde ise Küçükçekmece Gölü'ne yakın ara sokaklarda hafta içinde çok az, hafta sonlarındaki kısıtlama nedeniyle hiç görülmeyen araç trafiği caddelerin giderek renk değiştirmesine neden oldu. Aynı şekilde kaldırımlarda da papatya ve yabani otlar boy gösterdi. Avcılar Belediyesi temizlik işçisi Durda Şimşek, Ambarlı Mahallesi'ndeki kilit taşlı ara sokaklarda kısıtlamanın da etkisiyle çok az sayıda araç geçtiği için otların bittiğini söyledi.
İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla her türlü etkinliğe kapatılan sahil kesimindeki otoparkta da benzer görüntü ortaya çıktı. İSPARK' a ait Avcılar sahilindeki otoparka haftalardan bu yana araç girmemesinin etkisiyle martılara kalan buradaki taşların arasında da otlar yeşermeye başladı. KORONAVİRÜS NEDENİYLE EVDE KALINDI, AVCILAR’DA SOKAKLARDAKİ YOLLAR YEŞERDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avcılar, Güncel, Haber

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