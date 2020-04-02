Koronavirüs nedeniyle evde otururken, kapıdan ayakkabıları çalındı

KAHRAMANMARAŞ'ta 3 hırsız, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyararak dışarı çıkmayan vatandaşların, kapı önlerinden ayakkabılarını çaldı. Hırsızlar, polis tarafından kısa ürede yakalanırken, ayakkabısını teslim alan Ökkeş Çayırcı, "Eve gittiğimde dezenfektanlarla ayakkabımı temizleyeceğim" dedi.

Doğukent Mahallesi'ndeki bir sitede 5 farklı dairenin önünden 8 ayakkabı, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden ayakkabıları 3 kişinin çaldığını tespit etti. Yaşları 17 olan 3 hırsız, kısa ürede çaldıkları ayakkabılarla birlikte yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ayakkabılar da sahiplerine teslim edildi. Ayakkabının sahibi Abdullah Kaya, polislere teşekkür ederek, "Koronavirüs nedeniyle evde otururken alt komşum beni arayarak, 'ayakkabımız çalındı' dedi. Dışarı baktığımda benim ayakkabımın da çalındığını fark ettim. Daha sonra polisi aradık ve onlar da sağ olsunlar aradan 24 saat geçmeden gerekeni yaptılar" dedi.

'AYAKKABIMI DEZENFEKTE EDECEĞİM'

Ökkeş Çayırcı ise insanlara koronavirüs nedeniyle evde kalmalarını, bunu yaparken de ayakkabılarını içeri almalarını tavsiye ederek şunları söyledi:

"Kapıyı açtığımızda ayakkabımın olmadığını görünce güvenlik kamerlerine baktım. İki kişinin ayakkabımı alıp gittiğini gördüm. Hemen polisi aradım ve onlar da gelip güvenlik kameralarına baktı. Kısa sürede hırsızları yakalayıp ayakkabılarımızı bize teslim ettiler. polislerimize teşekkür ediyorum. Eve gittiğimde dezenfekte ilaçlarımla ayakkabımı temizleyeceğim. 2-3 gün havalandırdıktan sonra kullanmayı düşünüyorum."

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA