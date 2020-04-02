Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs nedeniyle evde otururken, kapıdan ayakkabıları çalındı

KAHRAMANMARAŞ'ta 3 hırsız, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyararak dışarı çıkmayan vatandaşların, kapı önlerinden ayakkabılarını çaldı.

02.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:22
Koronavirüs nedeniyle evde otururken, kapıdan ayakkabıları çalındı

KAHRAMANMARAŞ'ta 3 hırsız, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyararak dışarı çıkmayan vatandaşların, kapı önlerinden ayakkabılarını çaldı. Hırsızlar, polis tarafından kısa ürede yakalanırken, ayakkabısını teslim alan Ökkeş Çayırcı, "Eve gittiğimde dezenfektanlarla ayakkabımı temizleyeceğim" dedi.

Doğukent Mahallesi'ndeki bir sitede 5 farklı dairenin önünden 8 ayakkabı, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden ayakkabıları 3 kişinin çaldığını tespit etti. Yaşları 17 olan 3 hırsız, kısa ürede çaldıkları ayakkabılarla birlikte yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ayakkabılar da sahiplerine teslim edildi. Ayakkabının sahibi Abdullah Kaya, polislere teşekkür ederek, "Koronavirüs nedeniyle evde otururken alt komşum beni arayarak, 'ayakkabımız çalındı' dedi. Dışarı baktığımda benim ayakkabımın da çalındığını fark ettim. Daha sonra polisi aradık ve onlar da sağ olsunlar aradan 24 saat geçmeden gerekeni yaptılar" dedi.

'AYAKKABIMI DEZENFEKTE EDECEĞİM'

Ökkeş Çayırcı ise insanlara koronavirüs nedeniyle evde kalmalarını, bunu yaparken de ayakkabılarını içeri almalarını tavsiye ederek şunları söyledi:

"Kapıyı açtığımızda ayakkabımın olmadığını görünce güvenlik kamerlerine baktım. İki kişinin ayakkabımı alıp gittiğini gördüm. Hemen polisi aradım ve onlar da gelip güvenlik kameralarına baktı. Kısa sürede hırsızları yakalayıp ayakkabılarımızı bize teslim ettiler. polislerimize teşekkür ediyorum. Eve gittiğimde dezenfekte ilaçlarımla ayakkabımı temizleyeceğim. 2-3 gün havalandırdıktan sonra kullanmayı düşünüyorum."

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs nedeniyle evde otururken, kapıdan ayakkabıları çalındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haberler
ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Pentagon’a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası Haberler
Pentagon'a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı Haberler
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı
Atatürk Havalimanı’nın apronu tekrar uçaklarla doldu Haberler
Atatürk Havalimanı'nın apronu tekrar uçaklarla doldu
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı Haberler
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı
500 bin takipçisi olan Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı yakalandı Haberler
500 bin takipçisi olan Ankara Kuşu isimli hesabın kullanıcısı yakalandı
Yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı Haberler
Yediği domates salçası sayesinde koronavirüse yakalandığını anladı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:06: Çubuk'ta ev yangını - Haber 10:04: Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor - Haber 10:04: Kahramanmaraş'ta ayakkabı hırsızı 3 kişi yakalandı - Haber 10:03: Rosatom, 3D ile suni solunum cihazlarına oksijen maskesi üretecek - Haber 10:03: Başkan Özcan'dan Perşembe Pazarı'nda sıkı denetim - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:31: Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu - Haber 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı - Haber 08:44: Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı - Haber 08:26: ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız - Haber 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber