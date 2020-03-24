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Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan yaşlılara "psikolojik destek" veriliyor

Mersin'de Toroslar Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı.

24.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:11

Mersin 'de Toroslar Belediyesince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinde çalışan psikologlar, belirlenen grupta bulunan vatandaşlarla telefon ve internet üzerinden iletişime geçerek günlük hayatta yapabilecekleri önerileri aktarıyor.

Çalışma kapsamında vatandaşların koronavirüs nedeniyle kaygı ve panik yaşamaması için gerekli bilgiler de aktarılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede koronovirüse karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşları unutmadıklarını aktaran Yılmaz, "Psikolojik destekle koronavirüs kaygısını aşmanın yollarını ve evde kalırken neler yapabileceklerini anlattığımız vatandaşlarımız, bu hizmetten son derece memnun. Böylelikle hem panik ve kaygıya kapılmıyorlar hem de evde zamanı nasıl değerlendirebileceklerine dair önerilerden faydalanıyorlar." ifadesini kullandı.

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Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan yaşlılara ’psikolojik destek’ veriliyor

Kaynak: AA

Etiketler : Toroslar, Mersin, Güncel

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Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan yaşlılara "psikolojik destek" veriliyor

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