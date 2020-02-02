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Koronavirüs nedeniyle Formula E'nin Çin ayağı ertelendi

Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı Sanya E-Prix, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ertelendi.

02.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:42Koronavirüs nedeniyle Formula E'nin Çin ayağı ertelendi
Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı Sanya E-Prix, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle ertelendi.
Formula E'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 21 Mart'ta Çin'e bağlı Hainan Adası'nın Sanya kentinde düzenlenmesi planlanan yarışın, artan sağlık endişeleri yüzünden Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı "uluslararası acil durum" kararı da göz önünde bulundurularak söz konusu tarihte yapılmayacağı belirtildi.
Sanya E-Prix, karar sonrası güncellenen yarış takviminden çıkarıldı. Fakat açıklamada, durumun ilgililerce izleneceği ve şartlar iyileşirse potansiyel alternatif tarihlerin uygulanabilirliğinin inceleneceği ifade edildi.
Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs bulaşan kişi sayısı ise 14 bin 380'e yükselmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, 21 Mart, Spor

Kaynak: AA

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