Koronavirüs nedeniyle Formula E'nin Endonezya ayağı da ertelendi
Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'nın 2020 takviminde yer alan Cakarta E-Prix, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'nın 2020 takviminde yer alan Cakarta E-Prix, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da koşulması planlanan yarış, artan sağlık endişeleri yüzünden 6 Haziran'da düzenlenemeyecek.
Salgın yüzünden 21 Mart'taki Çin ve 4 Nisan'daki İtalya ayakları da ertelenmişti.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da koşulması planlanan yarış, artan sağlık endişeleri yüzünden 6 Haziran'da düzenlenemeyecek.
Salgın yüzünden 21 Mart'taki Çin ve 4 Nisan'daki İtalya ayakları da ertelenmişti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Spor
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Spor
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Spor
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Spor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor