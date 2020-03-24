Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak - Ekonomi

Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak

Koronavirüs salgını nedeniyle meyve ve sebze başta olmak üzere gıda fiyatlarında yaşanan fırsatçılık sonrası Rekabet Kurumu devreye girdi. Kurum'dan yapılan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği ve fırsatçılara en ağır para cezası uygulanacağı belirtildi.

24.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:36

Rekabet Kurumu, koronavirüs salgını nedeniyle yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığının gözlendiğini ve bunlara karşı ağır idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel koronavirüs salgınının yaşandığı bugünlerde, yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere ülkemiz gıda piyasasında fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışları yapıldığı gözlenmektedir. Tüketici refahını korumak ve etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek üzere yetkilendirilmiş Rekabet Kurumu, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan tüm aktörleri yakından takip etmektedir.

"EN AĞIR PARA CEZASI UYGULANACAKTIR"

Bu kapsamda, yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezası uygulanacaktır."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Etiketler : Ekonomi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Ekonomi
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Ekonomi
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye’de av yasağı kalktı Ekonomi
İlaç yapmak için 5 bin tonluk talep gelince Türkiye'de av yasağı kalktı
Albayrak’tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi Ekonomi
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi
Korona salgını Türkiye’de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar Ekonomi
Korona salgını Türkiye'de bir sektörü çökertti! Zarar 30 milyon dolar
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiren ekmek üretildi! Yok satıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:58 - Türk Eximbank ihracatçılara destek paketini devreye aldı - Ekonomi 11:57 - BDDK'dan bankaların SYR ve net döviz pozisyonu hesaplamasında kolaylık - Ekonomi 11:56 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı - Ekonomi 11:55 - Altın sert yükselişinin ardından tarihi rekorunu yeniledi - Ekonomi 11:54 - Lüks tüketim pazarına koronavirüs darbesi - Ekonomi 11:37 - Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi - Ekonomi 11:22 - Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı - Ekonomi 11:22 - Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak - Ekonomi 11:12 - Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler
Loading