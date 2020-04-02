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Koronavirüs nedeniyle görüşemedikleri dedelerine yazdıkları mektubu jandarmayla gönderdiler

Bolu'da yaşayan iki kız kardeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle görüşemedikleri dedelerine mektubu jandarmayla ulaştırdı.

02.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:19
Koronavirüs nedeniyle görüşemedikleri dedelerine yazdıkları mektubu jandarmayla gönderdiler
Bolu 'da yaşayan iki kız kardeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle görüşemedikleri dedelerine mektubu jandarmayla ulaştırdı.
Kuruçay Mahallesi'nde ikamet eden Gülizar (10) ve Medine Özcan (6) kardeşler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemedikleri dedeleri için özlemlerini dile getirdikleri mektup yazdı.
Bu süreçte dedeleriyle görüşmemenin daha doğru olduğunun bilincinde olan iki kardeş, mektubu kolluk kuvvetleri aracılığıyla dedelerine iletmeye karar verdi.
Kız kardeşler, evlerinin yakınında bulunan Bolu Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma ekiplerine durumu anlatarak, mektubu dedelerine göndermek istediklerini söyledi.
Mektubu yerine ulaştıracaklarını belirten jandarma ekipleri, iki kardeşe çikolata ile jandarmanın faaliyetlerini anlatan dergiler hediye etti.
Jandarma ekipleri, kızlara koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkmamaları ve ellerini sık sık yıkamaları tavsiyesinde bulundu.
"Devletimiz milletimiz var olsun"
Dodurga Mahallesi'nde oturan Dursun Dikmen'in evine giden jandarma ekipleri, mektubu teslim etti.
Dikmen, mektubun kendisine ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devletimiz milletimiz var olsun. Telefonda görüştük. 'Dede, seni çok özledik.' dediler. ' Koronavirüs nedeniyle gelemiyorum.' dedim. 'Ne yapmamız gerekiyor?' dediler. 'Mektup yazın, jandarmanın karşısındasınız, onlara verin onlar bana ulaştırır.' dedim." diye konuştu.
Jandarma ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgi verdikleri Dikmen'den dışarı çıkmamasını, bir ihtiyacı olduğunda kendileriyle irtibata geçmesini istedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Bolu, Güncel
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