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Koronavirüs nedeniyle halde fiyatlar yarı yarıya düştü

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sınır kapıları kapatılınca sebze ve meyve ihracatı durdu.

16.04.2020 08:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:19
Koronavirüs nedeniyle halde fiyatlar yarı yarıya düştü

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sınır kapıları kapatılınca sebze ve meyve ihracatı durdu. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, fiyatların yarı yarıya düştüğünü söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle Türkiye'de sınır kapıları kapatıldı. Ürünler iç piyasada kalınca, halde fiyatlar yarı yarıya düştü. Adana'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde soğan ve patatesin kilosu 1 TL'ye, limon 3,5 TL'ye, biber 4 TL'ye, salatalık ve domates ise 1 TL'ye kadar geriledi.

'ÜRÜN ÇOK, MÜŞTERİ BULAMIYORUZ'

Özellikle Rusya, Suriye, İran ve Irak'a ihracatın durması sonrası ürünlerin iç piyasada kalmasıyla fiyatların düştüğünü kaydeden Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Şu anda kuru soğan zillenmeye başladı. Taze soğanın hasadıyla ürün çoğalacak ve çiftçi daha da zor duruma düşecek. Ürün çok ancak müşteri bulamıyoruz. Bu durumda ürünler de elde kalıyor. Cumhurbaşkanımız hastalıkla büyük mücadele gösteriyor. Çiftçinin ürünlerine de çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

'FİYATLAR YÜZDE 60 ORANINDA DÜŞTÜ'

Önümüzdeki günlerde erik, kayısı, şeftali, kavun ve karpuz gibi meyvelerin hasat edileceğini, sınır kapılarının açılmaması durumunda çiftçinin zor duruma düşeceğini belirten Batman, "Virüsten önce fiyatlar daha yüksekti ancak sonradan fiyatlar yüzde 60 ve yüzde 70 oranında düştü. Marketlerin de belediyelerce fiyat ortalamalarına bakılarak denetlenmesi gerekiyor. Bana göre vatandaşlar iki ya da üç aile birleşip, halden daha ucuza ürün alabilirler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Batman, Batman, Adana, Güncel
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