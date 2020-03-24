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Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirilmesinin ardından Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hizmete giren 'Görüntülü Görüşme Merkezi' ile hasta yakınları, yoğun bakımda yatan hastaları ile anlık görüntülü görüştürülüyor.

24.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:20
Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirilmesinin ardından Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hizmete giren 'Görüntülü Görüşme Merkezi' ile hasta yakınları, yoğun bakımda yatan hastaları ile anlık görüntülü görüştürülüyor.

Çin'de ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler artırılıyor. Türkiye 'de de ölümlere yol açan virüsün yayılmaması içi ülke genelinde önlemler alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından genişletilen tedbirler kapsamında, hastanelerin yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde yatan hastalar için ziyaretler yasaklandı. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde ise 'Görüntülü Görüşme Merkezi' ile hasta yakınları yoğun bakımda yatan hastaları ile anlık görüntülü görüştürülüyor. Türkiye'de sayılı hastanede bulunan sistemle, tedavi gören hastalar, yakınlarına hekim ve personel eşliğinde görüntülü olarak gösteriliyor. Görüntülü ziyarette ayrıca hastanın tedavisiyle ilgilenen doktor da yakınlarına, hastalarına ilişkin bilgiler aktarıyor. 4 personel eşliğinde yapılan sesli ve görüntülü konuşma imkanının sağlandığı yöntem sayesinde hastanın moralinin en üst seviyede tutulması sağlanıyor.

'HASTALARIMIZA MORAL OLUYOR'

Turgut Özal Tıp Merkezi Hastane Müdür Yardımcısı Vahap Cömert, 'Görüntülü Görüşme Merkezi'nin 2013 yılında kurulduğunu kaydederek, "Şu anda hastanemizde 14 farklı branşta 301 yoğun bakım yatağımız var. Hasta yakınları burada hastalarını bu sistem aracılığıyla görebiliyorlar, hastaları hakkında hekimlerinden bilgi alıyorlar. Şu anda koronavirüs vakasından dolayı Sağlık Bakanlığınca yayınlanmış olan genelgede tüm yoğun bakımlarda hasta ziyareti yasakladı. Ancak, görüntülü görüşme sayesinde hasta yakınlarımız hastalarını bire bir görebilmekteler ve hekimlerinden bilgi almaktalar" dedi.

Hasta yakınları da yoğun bakım ünitelerinde faaliyet gösteren uygulamadan memnun kaldıklarını kaydetti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal, Türkiye, Güncel

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