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Koronavirüs nedeniyle huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı

Koronavirüs nedeniyle huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptıİskender Güngör, KÖLN (DHA)- Almanya'da bir kişi, annesinin doğum günü için huzurevinin önünde 'müzikli' doğum günü sürprizi yaptı.

31.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:45
Koronavirüs nedeniyle huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı
İskender Güngör, KÖLN (DHA)- Almanya 'da bir kişi, annesinin doğum günü için huzurevinin önünde 'müzikli' doğum günü sürprizi yaptı. O anlar kameralara yansıdı.
Almanya'nın Köln şehrinde Gabriele Graf adlı kişi, huzurevinde kalan annesi Maria Graf (90) için kaldığı yerin önünde kendisine 'Happy Birthday to You (Mutlu yıllar sana)' şarkısını çalan bir müzisyenle doğum günü sürprizi hazırladı.
Bir müzisyenle huzurevinin önüne gelen Graf, annesini arayarak balkona çıkmasını istedi. Balkona çıkan yaşlı kadın, kızının kendisi için hazırladığı doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Kameraya yansıyan o görüntülerde, yaşlı kadın ve arkadaşlarının balkondan, çalınan müziği dinlediği görüldü. Ayrıca, müzik sesini duyan diğer kişilerin de balkonlara çıkarak durumu alkışladığı görüldü.
Gabriele Graf doğum günü için bile olsa koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık ve can güvenliği için annesinin kaldığı yere alınmadığını ve bu yüzden doğum günü için böyle bir yol seçtiğini söyledi.
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Koronavirüs nedeniyle huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, DHA, Güncel

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Koronavirüs nedeniyle huzurevindeki annesine böyle sürpriz yaptı
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