Koronavirüs nedeniyle IMF’den 100 ülke yardım istedi

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ederken ülkelerin ekonomisine de ağır darbeler vurdu. Bu kapsamda birçok ülke kaynak için Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kapısını çaldı. IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, şu ana kadar 100 ülkenin yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

BAŞVURAN ÜLKELERİN YARISI DÜŞÜK GELİRLİ

Gita Gopinath, IMF'in koronavirüs salgını ile başa çıkılmasında üyelerine yardım için 1 trilyon dolar gibi oldukça önemli miktarda bir kredi kapasitesi ortaya koyduğunu, ancak kalkınmakta olan ülkelerin karşı karşıya kaldıkları krizin büyüklüğünün IMF'in daha fazla kaynağa ihtiyaç duymasına yol açabileceğini bildirdi. IMF'nin 189 üyesinden 100'ünün koronavirüs salgınının yayılmasının yavaşlatılması ve ekonomik etkilerinin hafifletilmesi için IMF'ten yardım istediğini belirten Gopinath, başvuran ülkelerin yarısının düşük gelirli ülkeler olduğunu vurguladı.

"1 TRİLYON DOLAR OLDUKÇA YÜKSEK BİR MİKTAR"

Gopinatn, "Bizim görüşümüze göre IMF'in 1 trilyon dolar kapasitesi kriz ile mücadele etmek için oldukça yüksek bir miktar. Elbette, işler daha kötüye gidebilir, ne olacağını görmemiz gerekli" diye konuştu.