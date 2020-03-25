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Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ekmeği ücretsiz veriyor

Sivas'ta bir pide fırını işletmecisi koronavirüs nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara ekmeği ücretsiz veriyor.

25.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:55
Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ekmeği ücretsiz veriyor
Sivas'ta bir pide fırını işletmecisi koronavirüs nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara ekmeği ücretsiz veriyor.
Sivas'ta Kent merkezi Kılavuz Mahallesi Fevzi Baysoy caddesi üzerinde pide fırını işleten Mücahit Yıldırım alkışlanacak bir kampanya ya imza attı. Yıldırım, pide fırını dükkanının camına, "Koronavirüs sebebiyle (Kovid-19) mahallemizde işsiz kalan komşularımızın ekmekleri bizden" yazılı bir tabela astı. Yıldırım koronavirüs nedeni ile işsiz kalan vatandaşlara ekmeği ücretsiz vereceğini duyurdu. Yıldırım, pide fırınına giderek işsiz kaldıklarını belirten vatandaşların istediği kadar ekmek alabileceğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldırım, kampanyayı kendi mahalleleri için düşündüklerini fakat biraz mahalleyi aştığını dile getirerek, "Ülke olarak zor bir zamandan geçiyoruz. Bu yasaklarla beraberde çoğu iş yerimiz kapanmak zorunda kaldı. Biz bu kapanmayan iş yerleri arasındayız. Bizde ne yapabiliriz diye düşündük. İnsanın da evindeki yiyecek ihtiyacı ekmek. Zor durumda olanlara kendi çapımızda yardım edelim diye düşündük. İlk başta biz kendi mahallemiz olarak düşündük ama biraz mahalleyi de aştı. Ama olsun biz kimseye yok diyemiyoruz. Gelen ve ekmeğe ihtiyacım var diyen herkese biz kendi çapımızda yardım etmeye çalışıyoruz. İstedikleri kadar ekmek alabilirler. 'Koronavirüs sebebiyle (Covid-19) mahallemizde işsiz kalan komşularımızın ekmekleri bizden' diye bir yazı ile bu işe başladık. Yazıyı daha dün akşam astık, dün akşamdan beri oldukça talep var. Bizde talebe elimizden geldiği kadar cevap vermek istiyoruz. Kendileri gelip alıyorlar. Sistemimiz o yönde ama 65 yaş üstü de ararsa evlerine götürürüz" dedi.
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Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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