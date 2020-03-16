Koronavirüs nedeniyle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı boş kaldı
-Korona virüs nedeniyle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı boş kaldı -Bakan'ın açıklamasından sonra İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı boşaldı Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı koronavirüs nedeniyle boş kaldı.
16.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:54
-Korona virüs nedeniyle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı boş kaldı-Bakan'ın açıklamasından sonra İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı boşaldı
İSTANBUL - Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı koronavirüs nedeniyle boş kaldı.İçişleri Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine 'Korona Virüs Tedbirleri' konulu ek bir genelge daha göndermesinin ardından sinema, tiyatro, kafeterya, kahvehane gibi alanların korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılma kararı alındı. Kararın ardından tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları gibi birçok bireysel ve toplu olarak kullanılan eğlence yeri bu gece 00: 00 itibariyle kapatılacak.Kararla birlikte her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı da adeta boşaldı. İş yerlerini alınan kararın ardından kapattıklarını belirten birahane çalışanı Serhat Kurt, "Biz bakanlığın kararının ardından iş yerimizi kapattık. Şu anda temizlik ve dezenfekten çalışması yapıyoruz. Bu bize maddi zarara neden olacak ama bu bir tedbir kararı insanların ölmesindense maddi zarar olsun" dedi.
İSTANBUL - Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı koronavirüs nedeniyle boş kaldı.İçişleri Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine 'Korona Virüs Tedbirleri' konulu ek bir genelge daha göndermesinin ardından sinema, tiyatro, kafeterya, kahvehane gibi alanların korona virüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılma kararı alındı. Kararın ardından tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları gibi birçok bireysel ve toplu olarak kullanılan eğlence yeri bu gece 00: 00 itibariyle kapatılacak.Kararla birlikte her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı da adeta boşaldı. İş yerlerini alınan kararın ardından kapattıklarını belirten birahane çalışanı Serhat Kurt, "Biz bakanlığın kararının ardından iş yerimizi kapattık. Şu anda temizlik ve dezenfekten çalışması yapıyoruz. Bu bize maddi zarara neden olacak ama bu bir tedbir kararı insanların ölmesindense maddi zarar olsun" dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
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Etiketler : İstiklal Caddesi, Taksim, 3. Sayfa
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