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Koronavirüs nedeniyle ithal gübre ve zirai ilaç fiyatları arttı

Koronavirüs nedeniyle ithal gübre ve zirai ilaç fiyatları arttıKORONAVİRÜS salgınına rağmen Çukurova'da tarımsal üretim sürüyor.

03.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:31
Koronavirüs nedeniyle ithal gübre ve zirai ilaç fiyatları arttı
KORONAVİRÜS salgınına rağmen Çukurova 'da tarımsal üretim sürüyor. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Dövizdeki yaşanan hareketlilik nedeniyle gübre ve zirai ilaçlarda yüzde 20 ile yüzde 35 civarında bir fiyat artışı söz konusu" dedi.
Türkiye'nin en önemli tarım bölgelerinden Çukurova'da üretim, yeni tip koronavirüs salgınına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Nisan ayında soğan ve patates hasadına hazırlanan çiftçiler, yazlık mısır ekimini de sürdürüyor. Salgın nedeniyle döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, ithal gübre ve zirai ilaçların da fiyatlarının yükselmesine neden oldu.
TARIMSAL ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN KOMİSYON KURULDU
Adana'da tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Adana Çiftçiler Birliği, ziraat odaları, Adana Ziraat Mühendisleri Odası, Adana Veteriner Hekimler Odası'nın katılımıyla bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, salgının kırsalda yayılmasının hem üretimi hem de gıda güvenliğini tehlikeye düşüreceğinden önceliklerinin mevsimlik işçiler ve çiftçilerin sağlığı olduğunu söyledi.
GÜBRE VE İLAÇ FİYATLARI ARTTI
Tarımsal girdi olmadan üretimin olmayacağını ve bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere destek olmasını beklediklerini kaydeden Doğru, "Dövizdeki yaşanan hareketlenme nedeniyle gübre ve zirai ilaçlarda yüzde 20 ile yüzde 35 civarında bir fiyat artışı söz konusu. Bir ay önce en çok kullanılan gübrelerden ürenin fiyatı 1.65 liradan 2.20 liraya, amonyum sülfatın fiyatı 98 kuruştan, 1.30 liraya yükseldi. Zirai ot mücadelesinde yaygın olarak kullanılan bir ilacın fiyatı ise 15 liradan 20 liraya kadar çıktı" diye konuştu.
'KREDİ İÇİN BAKANLIKLARIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUZ'
Girdi maliyetlerinin çiftçilerin finansal gücünü zayıflatacağını, üretimin krediyle devam ettiğini belirten Doğru, fırsatçılık yapan ithalatçılara ve stokçulara müdahale edilmesi gerektiğini kaydederek şunları söyledi:
"Kamu bankalarının ve tarım kredi kooperatiflerinin mevcut kredi baremlerinin yüzde 25 civarında artırılıp, ödemelerinde aksaması olmayan çiftçilere dahil kredi ek limiti tanınmasını istiyoruz. Kredi Garanti Fonu'ndan kullandırılan krediler, çiftçimize kullandırılmıyor. Bu kredilerin çiftçimize de açılmasını istiyoruz."
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Koronavirüs nedeniyle ithal gübre ve zirai ilaç fiyatları arttı

Kaynak: DHA

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