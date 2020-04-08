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Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı

Koronavirüsle mücadele kapsamında ibadete kapatılan Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanlarının boş hali görüntülendi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler herkesi duygulandırdı.

08.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:36

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın dört bir yanına yayılması, çok sayıda ülkeyi çeşitli tedbirler almaya itti.

Suudi Arabistan, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 2 Mart'tan itibaren dünya genelinden umre ziyaretlerini, 20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanlar Mekke 'deki Harem-i Şerif (Mescid-i Haram) ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye her türlü ziyareti durdurdu. Alınan kararın ardından, Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor.

İşte Kabe'den gelen son görüntüler;

Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’den gelen son görüntüler duygulandırdı

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mekke, Wuhan, Yaşam, Güncel
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