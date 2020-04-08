Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüsle mücadele kapsamında ibadete kapatılan Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanlarının boş hali görüntülendi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler herkesi duygulandırdı.
08.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:36
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın dört bir yanına yayılması, çok sayıda ülkeyi çeşitli tedbirler almaya itti.
Suudi Arabistan, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 2 Mart'tan itibaren dünya genelinden umre ziyaretlerini, 20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanlar Mekke 'deki Harem-i Şerif (Mescid-i Haram) ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye her türlü ziyareti durdurdu. Alınan kararın ardından, Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor.
İşte Kabe'den gelen son görüntüler;
Kaynak: AA
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