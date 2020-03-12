Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Suudi Arabistan kısa bir süre önce koronavirüs gerekçesiyle Kabe'yi ibadete kapatmış ve dezenfekte çalışmaları yürütmüştü. Bu çalışmalar yürütülürken bir Türk umreci boş kalan Kabe'yi ebabil kuşlarının tavaf ettiği anları görüntüledi.
12.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:47
Suudi Arabistan, yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kâbe'deki tavaf ve sa'y alanlarının kapatmıştı, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınacağını duyurmuştu. Bu kararın ardından Kabe'de tüyleri diken diken eden bir görüntü kayda geçti. Boş kalan Kabe'nin, ebabil kuşları tarafından tavaf edildiği görüldü.
TÜRK UMRECİ GÖRÜNTÜLEDİ
Kabe'nin ibadete kapatılmasının ardından bölgede bulunan bir Türk umreci, ebabil kuşlarının Kabe'yi uzun bir süre tavaf ettiği görüntüleri kayda aldı. Görüntüleri izleyenler, Kabe'nin hiç bir zaman yalnız kalmayacağına bir kez daha şahitlik ettiler.
Haberin Videosu :Suudi Arabistan'ın koronavirüs gerekçesiyle ibadete kapattığı Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Etiketler : Suudi Arabistan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi