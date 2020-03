Koronavirüs nedeniyle kendini izole eden yaşlı adama doğum günü sürprizi

Koronavirüs nedeniyle kendini izole eden yaşlı adama doğum günü sürpriziSibel Deniz (DHA)- İngiltere'de bir kasabanın bölge sakinleri, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kendini izole eden ve 92'nci doğum gününü yalnız geçirme olasılığından korkan Peter Sheen için evinin önünde güvenli bir sosyal mesafeden 'Happy Birthday to You' (Mutlu yıllar sana) şarkısını söyledi. O anlar ise torunu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.Hertfordshire bölgesindeki Letchmore Heath kasabası sakinleri, koronavirüs nedeniyle kendini izole eden Peter Sheen'in 92'nci doğum günü için evinin önünde toplanarak güvenli bir sosyal mesafeden yaşlı adama 'Happy Birthday to You' şarkısını söyledi. Görüntülerde, bölge sakinlerinin yaşlı adam için şarkı söylediği ve yaşlı adamın da evinin giriş kapısının önünde durup, şarkıyı dinlediği görüldü. Ayrıca görüntülerde, şarkı söyleyenlerin aralarında sosyal mesafe bırakması da dikkat çekti.Yaşlı adamın torunu Beth Pickard ise bölge sakinlerinden birinin kayda aldığı görüntüyü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, Bugün, dedemin 92'nci doğum günü. Ziyaretçi gelemeyeceği için çok üzgündü ve sonra bu olay oldu ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA