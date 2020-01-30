'Koronavirüs' nedeniyle madencilerin Çin fuarı ertelendi

EGE Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nca Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük doğal taş ve teknolojileri fuarının ' Koronavirüs ' nedeniyle haziran ayına ertelendiğini söyledi. Kaya, yüzde 50 ihracat yapılan bir ülkede kapıların kapanmasının sektörü sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Sektörümüz bu duruma 6 ay dayanamaz. Yeni pazarlar bulmak için girişimlerde bulunacağız" dedi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin de katılımcısı olduğu Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nca Çin'in Xiamen şehrinde 16- 19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, 'Koronavirüs' nedeniyle 80 gün süreyle ertelendi. Erteleme bilgisini açıklayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, fuarın ertelenmesine neden olan 'Koronavirüs'e karşı aşının bir an önce bulunmasını ve salgının önüne geçilmesini diledi. Kaya, fuarın ertelenme bilgisini salı sabahı aldıklarını ve hemen kriz masası kurduklarını belirtti.

Çarşamba günü Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'ne fuar katılımının iptali ile ilgili yazıyı ilettiklerini kaydeden Kaya, "Fuar idaresi ile görüşmelerimiz devam ediyor. 25 Şubat'ta Xiamen'de olması için yolda olan ürünlerimizin depolanması konusunda destek talebimizi olumlu karşıladılar. Ayrıca ihtiyaç olması halinde kullanmak üzere hijyenik koşullara sahip depo konusunda araştırmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.

TİCARETE DEVAM

Türk madencilik sektörü için Çin'in vazgeçilmez bir pazar olduğunu anlatan Mevlüt Kaya, Türkiye'den Çin'e yapılan ihracatın yüzde 55'inin madencilik sektörüne ait olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Madencilik sektörümüz, 2019 yılında Çin'e 700 milyon doları doğal taş olmak üzere, 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Maden sektörümüzün 2019 yılında gerçekleştirdiği 4 milyar 311 milyon dolarlık ihracatın yüzde 31'ini tek başına Çin'e yaptık. Türkiye'nin tüm sektörlerinin 2019 yılında Çin'e yaptığı 2 milyar 582 milyon dolarlık ihracatın yüzde 55'ini maden sektörümüz tek başına gerçekleştirdi. Çin Halk Cumhuriyeti, madencilik sektörümüzün ihracat yaptığı 198 ülke arasında açık ara birinci sırada. Maden ihracatımızda ikinci sıradaki Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatımız 372 milyon dolar. Türk madencilik sektörünü ayakta tutan Çin Halk Cumhuriyeti ile bugüne kadar nasıl ticaret yaptıysak bundan sonra da aynı şekilde ticaret yapmaya devam edeceğiz."

MADEN İHRACATI GERİLEDİ

Çin'de yaşanan sıkıntıyı empati kurarak yakından hissettiklerini ve çözümünü dilediklerini ifade eden Mevlüt Kaya, maden sektörünün zor durumda olduğuna dikkat çekerek, "Madencilik sektörümüz gerek dünya ekonomisindeki durgunluk, gerekse Türk ekonomisinde 2018 yılı Temmuz ayından beri yaşanan daralma nedeniyle 2019 yılını ihracatta yüzde 5.5'lik gerileme ile geride bıraktı. 2016 yılında yaşanan FETÖ/PYD darbe girişiminden sonra 2017 yılına çarpı koymuştuk. Ama hükümetin destekleri sayesinde bu krizden büyüyerek, çıktık. Ama bu kez 4.6 milyar dolar olan ihracatımız 4.3 milyar dolara indi. En büyük ihraç pazarımız Çin'de meydana gelen ve ne zaman biteceği belli olmayan talihsiz olaylar madencilik sektöründe çarkların daha da yavaş dönmesine yol açtı" dedi.

Madencilik sektörüne bir nebze de olsa nefes aldırmak adına madencilik firmalarının maden kanunundan bazı beklentileri olduğunu dile getiren Kaya, "Madencilik faaliyetlerinden doğan, maden ruhsatlardan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve ceza gibi bedelin, mücbir sebep kapsamında Türkiye genelinde, yeni Maden Kanunu TBMM Genel Kurul gündeminde kabul edilene kadar ertelenmesini, yeni Maden Kanunu'nda da bu konuda düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Yeni maden kanunu nisan ayında meclise gidecek. Tüm sivil toplum kuruluşları ile toplantı yaparak birlikte bir kanun yaptık. Ankara'ya gidip 15 sivil toplum kuruluşu adına randevu talep ettik. Çünkü sektör durma noktasına geldi. Ruhsat harcını ödemezseniz ceza iki katına çıkıyor onu da ödemezseniz ruhsatınız iptal ediliyor. Madencilik sektörü olarak, 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı ödemelerimiz var. O nedenle çok acil bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesine ihtiyaç olduğunu buradan sizlerin aracılığıyla dile getirmek istiyoruz. Bu talebimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve tüm hükümet nezdinde karşılık bulacağına tüm kalbimizle inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Kaya, fuarın 6- 9 Haziran'a ertelendiğini ifade etti. Kaya, Çin'e uçuşlarla ilgili THY'nin 29 Şubat'a kadar bilet iadesi yaptığını kaydetti.

Sektörde yer alan bazı firmaların ödeme zorluğu nedeniyle konkordotaya gitmesi ile ilgili kaygıları bulunduğunu anlatan Kaya, yüzde 50 ihracat yapılan bir ülkede kapıların kapanmasının sektörü sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Sektörümüz bu duruma 6 ay dayanamaz. Yeni pazarlar bulmak için girişimlerde bulunacağız" dedi.