Koronavirüs nedeniyle ölen kişi 638'e yükseldi

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 638'e, vaka sayısı ise 31 bin 485'e yükseldi.

Çin'de ülke genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 638'e yükseldi. Yetkililer, virüs teşhisi konulan hasta sayısının 31 bin 485 olduğunu, tamamen iyileşen hasta sayısının ise bin 610 olduğunu belirtti.

Koronavirüs konusunda dünyayı ilk uyaran kişi olarak kabul edilen Doktor Li Wenliang virüsten dolayı hayatını kaybetti. Doktor Wenliang 30 Aralık'ta sosyal medya hesabından Koronavirüs'ün ölümcül olduğunu ve çıkış noktasının Vuhan yiyecek pazarı olduğunu yazmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nce yayınlanan taziye mesajında, "Dr Li Wenliang'ın hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüz. Onun Koronavirüs ile ilgili çalışmasını takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan Japonya'nın Yokohama Körfezinde karantina altına alınan Diamond Princess adlı lüks yolcu gemisinde Koronavirüs kapmış hasta sayısı 41'e yükseldi.