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Koronavirüs nedeniyle "online" tekvando şampiyonası

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından 4-10 Mayıs tarihlerinde 1. Online Avrupa Açık Tekvando Poomse Şampiyonası düzenlenecek.

13.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:20
Koronavirüs nedeniyle

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından 4-10 Mayıs tarihlerinde 1. Online Avrupa Açık Tekvando Poomse Şampiyonası düzenlenecek.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetler askıya alınırken WTE, online olarak düzenleyeceği şampiyonayla spor heyecanını devam ettirecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sporcular, şampiyonaya çektikleri videolarla katılacak ve bu videolar normal şampiyona formatında WTE'nin uluslararası hakemleri tarafından puanlanacak.

Şampiyona, 2014 ve üzeri doğumlu tüm sporcuların katılımına açık olacak. Organizasyona katılan sporcular milli takımı temsil etmiş sayılmayacak, milli sporcu belgesi alamayacak.

Şampiyona kayıtları 25 Nisan'a kadar "worldtkd.simplycompete.com" adresi üzerinden yapılabilecek. Uluslararası WT lisansı bulunan sporcular organizasyonda mücadele edebilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, Spor
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