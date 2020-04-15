Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Koronavirüs Nedeniyle Oyuncak Kamyon ile Fatura Tahsilatı Yapılıyor

Elazığ'ın Akçakiraz Belde Belediyesinde fatura tahsilatı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan kumandalı oyuncak araba ile yapılıyor.

15.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:53
Koronavirüs Nedeniyle Oyuncak Kamyon ile Fatura Tahsilatı Yapılıyor
Elazığ 'ın Akçakiraz Belde Belediyesinde fatura tahsilatı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan kumandalı oyuncak araba ile yapılıyor.

Uzaktan Kumandalı Oyuncak Kamyon ile Fatura Tahsilatı

Altınçevre Mahallesi'nde yer alan tahsilat şubesinde görevli Serdal Susan, sosyal mesafeyi korumak amacıyla farklı bir yöntem uyguluyor. Serdal Susan, fatura ödemesi yapmak için gelen vatandaşların faturasını ve pasarını uzaktan kumandalı oyuncak kamyon yardımı ile alıyor.

İşlem tamamlandıktan hemen sonra ise kamyon ile para üstü ve makbuz vatandaşa veriliyor. Oyuncak kamyonda bir adet el dezenfektanı da bulunuyor. Vatandaşlar bu sayede ellerini dezenfekte edebiliyor.

Serdal Susan yaptığı açıklamalarda şu cümlelere yer verdi:

"Malumunuz tahsilat gişeleri çok yoğun oluyor. Sürekli parayla işimiz. 'Gelen insanlarla sosyal mesafemizi nasıl koruyalım' derken uzaktan kumandalı oyuncak araba aklıma geldi, aldık, denedik. Dezenfektanı da oyuncak kamyonun kasasına koyuyoruz. Ödeme için gelenlerle sosyal mesafemizi koruduk, gayet de başarılı oldu."

14 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 65.111 oldu. Toplam can kaybı ise 1.403'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.809, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4.799 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.087 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 443.626 olduğu açıklandı.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Elazığ, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı Haberler
Tabutla dans eden fenomen Messi hayranı çıktı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Haberler
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Haberler ›› Teknoloji ››Koronavirüs Nedeniyle Oyuncak Kamyon ile Fatura Tahsilatı Yapılıyor - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

16:26: Başkan Ataç'tan emekliye ayrılan Tütüncü mesajı - Haberler 16:26: Edremit'te AK Parti maske dağıttı - Haberler 16:25: İki kedisinden biri vurulan diğeri ise kaybolan turist kadın kayıp kedisini arıyor - Haberler 16:23: Kazayı atlattı, ancak ceza yemekten kurtulamadı - Haberler 16:17: 360 Temizlik emekçilerine keşkül ikramı - Haberler 16:15: Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu - Haberler 16:00: 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi