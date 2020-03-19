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Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu

Dünyaca ünlü Playboy dergisi, koronavirüsle birlikte yaşanan tedarik sorunları nedeniyle basılı yayını durdurdu. Dergi bundan böyle dijital olarak yayınlanacak.

19.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:19

Erotik yayınlarıyla dünyanın en çok bilinen dergileri arasında bulunan Playboy , koronavirüs kaynaklı oluşan problemler nedeniyle ABD baskısını sona erdirdiğini duyurdu. Playboy Enterprises CEO'su Ben Kohn tarafından duyurulan gelişmeye göre, derginin dijital ortamda yayınlanması konusunun bir süre şirket içinde tartışıldığını, ancak dünya çapında patlayan koronavirüs salgınının bu kararı hızlandırdığını belirtti.

Kohn konu hakkında şunları söyledi:

"Koronavirüs pandemisinin içerik üretimi üzerinde yol açtığı aksama ve tedarik zincirinde yaşanan problemler daha açık ve net hale geldikçe, şirket içerisinde yaptığımız tartışmayı hızlandırmak zorunda kaldık: ABD baskımızı, tüketicilerin isteklerine daha uygun bir şekilde nasıl dönüştüreceğimiz sorusu. The Playboy Interview, 20Q, the Playboy Advisorve Playmate pictorials da dahil olmak üzere, tüm içeriğimiz için dijital bir yayın programına geçeceğiz."

Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu

"BASKI HER ZAMAN BİR PARÇAMIZ OLACAK"

?"Medya tüketim alışkanlıklarının bir süredir değişmekte olması şaşırtıcı değil, basılı içeriklerimiz hayranlarımızın sadece bir kısmının eline ulaşıyor" diyen Kohn, özel basımlar, ortaklıklar ve koleksiyonlar gibi alanlarda 'çeşitli yeni biçimlerde' basılı yayın faaliyetine devam edeceklerini söyledi. Kohn, "Basılı yayın bizim nasıl başladığımızı gösteriyor ve baskı her zaman bir parçamız olacak" ifadelerini kullandı.

ABD'DEKİ SON BASILI SAYI OLACAK

Kohn ayrıca, "Bu hafta ABD raflarında yerini alacak ve dijital olarak erişilebilecek Bahar 2020 sayısının, bu yıl ABD'deki son basılı sayı olmasına karar verdik" diye ekledi. 2021'de özel baskılar yapmayı uman şirket, "yeni medya odaklı bir program" doğrultusunda hazırlanan içeriklerle ilerlemeyi planlıyor.

1953 yılında Hugh Marston Hefner tarafından kurulan ve yayınları dünya çapında yayılan Playboy, 2016 yılında kadınların tamamen çıplak fotoğraflarını yayınlamamaya karar vermişti ancak bu kadar Şubat 2017'de geri çekilmişti.

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Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu

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Yeni tip Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Playboy, Dünya, Ekonomi

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