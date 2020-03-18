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Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak

Koronavirüs önlemleri sebebiyle askıya alınan liglerden İngiltere Premier Lig'de sezonun iptal kararı alınması halinde kulüpler ve yayıncı kuruluşlar arasında ciddi husumetlerin doğabileceği iddia ediliyor.

18.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:50

Dünyanın yayın geliri en yüksek olan ligi olan İngiltere Premier Lig'de koronavirüs sebebiyle ertelenen ligin tamamlanamaması halinde kulüplerin 750 milyon poundluk alacakları konusunda yayıncı kuruluşlarla ciddi bir problem yaşayacağı belirtiliyor.

İngiliz gazetesi Daily Mail, İngiltere Premier Ligi'nin yayıncı kuruluşu olan Sky Sports ve BT Sport ile kulüpler arasında liglerin başlayamama kararı verilirse büyük bir ekonomik savaş çıkacağını yazdı. Premier Lig'deki her kulüp için yaklaşık 750 milyon poundluk ödeme beklendiği ve yaşanan belirsizliğin taraflar arasında ciddi husumetlerin doğacağını işaret ediyor.

BİR SONRAKİ YAYIN İHALESİNDE TELAFİ EDİLEBİLİR

Yaşanan belirsizliğin yayıncı kuruluşun vaatlerini yerine getirememesine sebep olacağı belirtilen haberde her kulübe yaklaşık 37 milyon pound olarak belirlenen ödemenin gecikmesini özellikle en üst seviye kulüplerin kabul etmeyeceğinin altı çiziliyor.

Çözüm önerisi olabilecek bir diğer ihtimalin ise bu sezon yaşanabilecek kaybın bir sonraki yayın ihalesinde telafi edilebileceği yönünde olduğu ifade ediliyor.

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Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak
Etiketler : Spor

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