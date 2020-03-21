Koronavirüs nedeniyle şehre inmiyorlar

SAMSUN'un kırsal bölgelerinde yaşayanlar, koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça il ve ilçe merkezlerine gitmiyor. Vatandaşlar, günlerini köy evlerinde geçiriyor.

Karadeniz 'de bu yıl erken başlayan yayla ve köylere göç ile vatandaşlar, şehirlerdeki kalabalık ortamlardan uzaklaşarak sakin yerleşim yerlerine doğru çıkıyor. Köy ve yaylalara çıkanlar ile burada yaşayanlar, koronavirüs nedeniyle kent merkezi ile ilçelere inmiyor. Samsun 'un kırsal alanlarındaki mahallelerinde yaşayanlar da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

'KÖYLER DAHA KIYMETLİ OLDU'

Gürgenyatak Mahallesi'nde yaşayan Musa Uzun, koronavirüs nedeniyle şehir merkezine gitmediğini belirterek, "Yaşadığımız yer kırsal bir bölge. Şehir merkezi çok kalabalık ama bizim buralar daha seyrek olduğu için korunaklı geliyor. Mecbur kaldıkça şehir merkezine gidiyoruz. Solumadan, hapşırıkla virüs geçiyor diyorlar, biz de elimizden geldiğince dışarı çıkmıyoruz. Koronavirüs nedeniyle şehirler yerine kırsal bölgeler, köyler kıymetli artık. Bu sıra köylere gelmek isteyen de çok oluyor" dedi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA GİTMİYORUZ'

Lise öğrencisi Hasan Yavuz da okulların tatil edilmesinden sonra köydeki evine geldiğini anlatarak, "Ben ilçeye yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bir köyde yaşıyorum. Okulum nedeniyle Samsun kent merkezinde ağabeyim ve ablamla kalıyordum. Okullar tatil olunca evime geldim. Elimizden geldiğince evden dışarı bile çıkmıyoruz. Zorunlu olmadıkça hiçbir yere gitmiyoruz. Koronavirüs çok hızlı ilerliyor ve bulaşıyor. Ne kadar kalabalıktan uzak olabilirsek o kadar iyi diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'TEMİZLİK YAPIYORUZ"

Çiftlik Mahallesi2nde yaşayan Mustafa Yolcu ise "Şehir merkezi daha kalabalık olduğu için insanlar köylere geliyor, biz de şehir merkezine inmiyoruz. Koronavirüs kalabalıkta bulaştığı için ilçe merkezine bile gitmemeye çalışıyoruz. Hatta merkezdekiler bile köye geliyorlar. Buralarda evler çok yan yana değil nüfus da az olduğu için korunaklı oluyor. Koronavirüs nedeniyle herkes biraz tedirgin ama kolonya ve çamaşır suyu ile evde temizlik yapıyoruz. Kendimizce korunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA