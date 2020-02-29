Koronavirüs nedeniyle Serie A'da 5 maç ertelendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi.

Ülkede şu ana kadar 21 kişinin ölümüne, 800'ü aşkın kişinin de bundan etkilenmesine yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Serie A'da maçların ertelenmesine neden olmaya devam ediyor.

5 MAÇ ERTELENDİ, 13 MAYIS'TA OYNANACAK

Serie A Lig Birliği'nden yapılan resmi açıklamada, bu hafta sonu, daha önce tedbir maksatlı seyircisiz oynanması kararı alınan 26. hafta maçlarından, Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina maçlarının 13 Mayıs tarihine ertelendiği bildirildi.

İtalya Kupası finali için daha önce kararlaştırılan 13 Mayıs tarihine erteleme maçlarının konulması üzerine, kupa finali de 20 Mayıs'a alındı.

İSVİÇRE'DE DE ERTELENDİ

İtalya'nın yanı sıra İsviçre'de maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Son rakamlara göre 15 İsviçre vatandaşının koronavirüse yakalanması nedeniyle karantina altında olmasından dolayı İsviçre'de futbolun oynandığı en üst düzey iki ligde bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.