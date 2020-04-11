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Koronavirüs nedeniyle SHGM, hizmet tarifesinde yüzde 50 indirim yaptı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 2020 yılı hizmet tarifesinde yüzde 50 indirim yaptıklarını açıkladı.

11.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:36
Koronavirüs nedeniyle SHGM, hizmet tarifesinde yüzde 50 indirim yaptı
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 2020 yılı hizmet tarifesinde yüzde 50 indirim yaptıklarını açıkladı.

SGHM konuyla ilgili olarak resmi internet adresinden açıklama yaptı. Açıklamada, "COVİD-19/Coronavirüs  salgını nedeniyle uçuşların durdurulduğu havacılık sektörümüzün mali olarak desteklenmesi amacıyla 2020 yılı hizmet tarifesinde yüzde 50 indirim yapılmıştır.  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün havacılık sektörüne sunduğu hizmetlerden aldığı ücretleri içeren  ve  24.12.2019 tarihli Bakanlık Oluru ile yürürlüğe giren '2020 Yılı Hizmet Tarifesi'nde  indirim yapılması kararı alınmıştır.  Bilindiği üzere daha önce Bakanlığımızca 24.03.2020 tarihinde  balon işletmelerine ait ruhsat ve temdit ödemeleri bir yıl ertelenmiş, 25 Mart 2020 tarihinde ise Resmi Gazete'de yayımlanan  Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik 'te değişiklik yapılarak, açığa alınıp kullanılamayan biletlerin ücret iadelerinin yapılması güvence altına alınmış, diğer taraftan havayollarından nakit çıkışı düzenlenmiştir. Sektörümüzü içinde bulunduğu bu zor süreçte desteklemek amacıyla  şimdi de  havalimanı işletmeleri, terminal işletmeleri ile yer hizmetleri kuruluşlarının bu yıl içinde ödemeleri gereken ruhsat ve temdit bedellerine erteleme getirilmiş, tarifede yer alan diğer hizmetlerin bedelleri ise yarıya indirilmiştir.   09.04.2020 tarihinden başlamak üzere yapılan başvurularda indirim uygulaması Hizmet Tarife Ödeme Sisteminden başlatılacak olup önceki tarihlerde yapılan ödemelerden iade işlemi yapılamayacaktır. Erteleme kapsamında yer alan işletmelere resmi yazı ile duyuru yapılacaktır" denildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Koronavirüs, Güncel
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