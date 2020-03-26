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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi

Uzun bir süredir yurt dışında yaşayan oyuncu Serel Yereli, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadığı için geceliğiyle evinin penceresinde oturarak poz verdi.

26.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:12

Geçtiğimiz sene verdiği üstsüz pozlarıyla gündemden düşmeyen 24 yaşındaki Serel Yereli, sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyuncu, salgın nedeniyle dışarı çıkamadığı için pencerenin önüne oturarak poz verdi.

PENCERE ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Türkiye 'den Londra 'ya taşınan ve orada çeşitli eğitimler alan Serel Yereli, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbir almak için evinden dışarı çıkmıyor. Hava almak için dışarı çıkamayan oyuncu çözümü oturduğu evin penceresine çıkmakta buldu. Yereli, beyaz mini geceliğiyle verdiği pozları da Instagram'dan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi

SALGIN NEDENİYLE KLİP ÇEKİMLERİNİ İPTAL ETTİ

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Yereli, 'Fikret Şeneş Şarkıları - Kimler Geldi Kimler Geçti' albümü için seslendirdiği 'Bambaşka Biri' şarkısına 8 Şubat'ta başlayan ve 25 Şubat'a kadar devam edecek olan Venedik Maske Festivali'nde klip çekecekti. Ancak Yereli, Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyaya korku salan koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerini iptal etti.

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Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi
Etiketler: Serel Yereli, Türkiye, Londra, Magazin

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Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi

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Haberler ›› Magazin ››Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan Serel Yereli, evinin penceresinde geceliğiyle poz verdi - Magazin
Yorumlar (6)
ROKİ:Kız atıver kendini ve kurtul. Ardından şeyma, , , didem, , , hanife, , , hatice, , , aleyna, , , hadise vs. seni takip etsinlen:)
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SAKIN GELME APLA:Lütfen Türkiye''ye gelme orada kal.
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BUNALIM FİKRET:Bu şarkıcımı artizmi
Cevap Yaz 0 1
BİKERE DE GİYİMLİ KUŞAMLI BİR HANIMEFENDİ KOYARSANIZ SEVİNECEĞİZ.
Cevap Yaz 1 5
TANKUT:Magazin haberleri okuyorsun burada, politika degil
2 0
GÜZ:Bir elinde cımbız bir elinde ayna,umurunda mı dunya.Kendini aşmış artik.Ne söylesem boş.
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