Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Kerkük'te alışveriş yoğunluğu
Irak'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 gün daha uzatılmasının ardından çarşı, pazar ve marketlerde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
17.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:06
Irak 'ın Kerkük kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün başlatılan sokağa çıkma yasağının 7 gün daha uzatılmasının ardından çarşı, pazar ve marketlerde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.
Kent merkezindeki Bağdat yolu bölgesinde temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışveriş yapan Kerküklüler uzun kuyruklar oluşturdu.
Alışveriş yapanlardan Sabah Bekir, AA muhabirine sokağa çıkma yasağının bir hafta daha uzatılması üzerine temel ihtiyaç malzemelerini tedarik ettiklerini söyledi. Bekir, daha çok meyve, sebze ve süt ürünleri aldıklarını aktardı.
Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Kerkük'te yarından itibaren 24 Mart'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Kent merkezindeki Bağdat yolu bölgesinde temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere alışveriş yapan Kerküklüler uzun kuyruklar oluşturdu.
Alışveriş yapanlardan Sabah Bekir, AA muhabirine sokağa çıkma yasağının bir hafta daha uzatılması üzerine temel ihtiyaç malzemelerini tedarik ettiklerini söyledi. Bekir, daha çok meyve, sebze ve süt ürünleri aldıklarını aktardı.
Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde Kerkük'te yarından itibaren 24 Mart'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Kerkük, Irak, Güncel
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