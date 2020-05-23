Koronavirüs nedeniyle son teravih namazı da cemaatsiz kılındı

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ramazanın son teravih namazı da cemaatsiz kılındı.

23.05.2020 01:24 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:29
Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ramazanın son teravih namazı da cemaatsiz kılındı.
Ramazanın ilk teravih namazı gibi son teravih namazı olmasına rağmen salgın nedeniyle kurallara uyup camiye gelmeyen Ardahanlılar, namazını evlerinde eda etti.
Ardahan Merkez Camisi imam hatibi Güven Karakoyun, camide namazı tek başına kıldı.
Karakoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca camide cemaatsiz namaz kılındığını söyledi.
Tedbirler kapsamında camilerde ramazan öncesi ve ramazanda cemaat halinde namaz kılınmadığını hatırlatan Karakoyun, "Bugün de bu kurala uyup tek başıma namazımı eda ettim. Cemaat oluşmadı. Bu akşam namazımı kıldım ve duamı ettim. Dualarımızda Allah'dan bu salgının son bulmasını istiyoruz. Millet olarak kurallara uydukça Allah'ın da yardımıyla inşallah salgını atlatmış olacağız." dedi. Koronavirüs nedeniyle son teravih namazı da cemaatsiz kılındı

Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan Merkez, Ardahan, Güncel, Haber

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