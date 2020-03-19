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Koronavirüs nedeniyle spor salonunu evine taşıdı

Sportif hayat tarzını benimseyen oyuncu Ekin Mert Daymaz, evlere kapandığımız koronavirüs günlerinde de spordan vazgeçmedi

19.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:00
Koronavirüs nedeniyle spor salonunu evine taşıdı

Snob Magazin'in haberine göre; Sarıyer 'deki evine spor aletleri yerleştiren oyuncu, böylece her gün en az üç-dört saatini geçirdiği spor salonundan mahrum kalmayacak.& ; Evinin üst katında bu tutkusunu toplumsal sağlığı riske atmadan yerine getirecek.& ;& ;

Köpeğine de maske taktı

Toplumsal sağlık için yapılan açıklamalara uyarak sosyalleşmekten uzak duran oyuncu, köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktığında paylaştığı iki fotoğrafıyla ilgi çekti.

Yeni tip korona virüsü salgınına& ; dikkat çekmek için kendisine ve doberman cinsi Zeus adındaki köpeğine maske takarak çektiği fotoğrafı kısa sürede büyük beğeni topladı.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Sarıyer, Zeus, Magazin

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