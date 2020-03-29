Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Koronavirüs nedeniyle telekonferans yöntemiyle tekvando eğitimi veriyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, Türkiye'de de hayatı neredeyse durma noktasına getirirken, bazı spor kulüpleri mevcut koşullara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

29.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:56
Koronavirüs nedeniyle telekonferans yöntemiyle tekvando eğitimi veriyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, Türkiye 'de de hayatı neredeyse durma noktasına getirirken, bazı spor kulüpleri mevcut koşullara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir 'de tekvando branşında faaliyet gösteren kulübün antrenörlüğünü yapan ve yaklaşık 130 öğrencisi bulunan eski milli sporcu Serkan Tok, öğrencilerine, internet üzerinden görüntülü telekonferans yöntemiyle uzaktan eğitim veriyor. Kuşak seviyelerine göre öğrencilerini 30-40 kişilik gruplara ayıran Tok, bu gruplardaki öğrencilerine her gün yaklaşık 1,5 saatlik antrenman yaptırıyor. Evlerinin bir odasını, balkonunu ya da bodrum katını spor salonuna çeviren öğrenciler, hocalarının görüntülü tele konferans yöntemiyle verdiği talimatları yerine getirerek formlarını korumaya çalışıyor.

SERKAN TOK: GELİŞİM ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİMİN 1, 2 AY EVDE YATMALARINI İSTEMİYORUM.

Antrenör Serkan Tok, öğrencilerinden yaklaşık 50'sinin müsabık olduğunu belirterek, "Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceler elde eden bir çok öğrencim var. Bunlardan bir kısmı milli takımlarda da görev yapıyor. Gelişim çağındaki öğrencilerimin 1, 2 ay evde yatmalarını istemiyorum. Bunu uygun bulmuyorum. Bu nedenle bulduğumuz bir programla uzaktan eğitime başladım.  Meslektaşlarıma da bunu tavsiye ediyorum" diye konuştu.

VELİLER: HOCAMIZIN UYGULADIĞI BU YÖNTEMİ ÇOK DEĞERLİ BULUYORUZ

Öğrenci velilerinden Hatice ve Serdar Aslan, her iki çocuklarının da Serkan Tok Spor Okulu'nun öğrencisi olduğunu belirterek, "Çocuklarımız online sistemle çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik olarak mevcut durumdan fazla etkilenmemesi bakımından hocamızın uyguladığı bu yöntemi çok değerli buluyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. 'Evde kal ama sporsuz kalma Türkiye' diyoruz" dedi.

Sporculardan 11 yaşındaki Çağla Yağcı ve Beyza Çevikel de tekvandoyu çok sevdiklerini ve koronavirüs yüzünden antrenmansız kalmak istemediklerini vurgulayarak, kendilerine uzaktan eğitim imkanı sunan antrenörlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Serkan Tok'un açıklamaları

-Hatice Aslan ve Serdar Aslan'ın açıklamaları

-Çağla Yağcı'nın açıklamaları

-Beyza Çevikel'in açıklamaları

-Telekonferans yöntemiyle yapılan tekvando antrenmanından görüntüler

-Detaylar


- Ankara
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Serdar Aslan, Türkiye, İzmir, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Koronavirüs nedeniyle telekonferans yöntemiyle tekvando eğitimi veriyor - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Milli yıldızdan dikkat çeken G.Saray ve Beşiktaş itirafı: Anlaşmıştım Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken G.Saray ve Beşiktaş itirafı: Anlaşmıştım
G.Saraylı yıldızların virüs için hastaneye yaptıkları yardım alkış aldı Spor
G.Saraylı yıldızların virüs için hastaneye yaptıkları yardım alkış aldı
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Spor
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Kulüp sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantinaya alındı Spor
Kulüp sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantinaya alındı
Federasyon, teknik adam dahil 400 kişinin sözleşmesini askıya aldı Spor
Federasyon, teknik adam dahil 400 kişinin sözleşmesini askıya aldı
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, emeklilik için kararını verdi Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, emeklilik için kararını verdi
İkinci başkan duyurdu! İngiliz devinin 8 yıldızında koronaya rastlandı Spor
İkinci başkan duyurdu! İngiliz devinin 8 yıldızında koronaya rastlandı
G.Saraylı yıldızdan müthiş itiraf: Sahaya çıkmayacaktık Spor
G.Saraylı yıldızdan müthiş itiraf: Sahaya çıkmayacaktık

Son Dakika Spor Haberleri

13:09: Denizlispor idmanları yine erteledi - Spor 13:05: Çaykur Rizesporlu futbolculardan erzak yardımı - Spor 13:05: Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'dan "evde kal" çağrısı - Spor 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi - Haber 12:58: Mete Kalkavan: "Futbolla alakalı hiçbir şeye bakmıyorum" - Spor 12:51: Spor camiasından Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajları - Spor 12:49: Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı - Spor 11:50: Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular - Spor 11:39: Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 10:52: Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı - Spor 10:22: New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı - Spor 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler