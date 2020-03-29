Koronavirüs nedeniyle telekonferans yöntemiyle tekvando eğitimi veriyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, Türkiye 'de de hayatı neredeyse durma noktasına getirirken, bazı spor kulüpleri mevcut koşullara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir 'de tekvando branşında faaliyet gösteren kulübün antrenörlüğünü yapan ve yaklaşık 130 öğrencisi bulunan eski milli sporcu Serkan Tok, öğrencilerine, internet üzerinden görüntülü telekonferans yöntemiyle uzaktan eğitim veriyor. Kuşak seviyelerine göre öğrencilerini 30-40 kişilik gruplara ayıran Tok, bu gruplardaki öğrencilerine her gün yaklaşık 1,5 saatlik antrenman yaptırıyor. Evlerinin bir odasını, balkonunu ya da bodrum katını spor salonuna çeviren öğrenciler, hocalarının görüntülü tele konferans yöntemiyle verdiği talimatları yerine getirerek formlarını korumaya çalışıyor.

SERKAN TOK: GELİŞİM ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİMİN 1, 2 AY EVDE YATMALARINI İSTEMİYORUM.

Antrenör Serkan Tok, öğrencilerinden yaklaşık 50'sinin müsabık olduğunu belirterek, "Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceler elde eden bir çok öğrencim var. Bunlardan bir kısmı milli takımlarda da görev yapıyor. Gelişim çağındaki öğrencilerimin 1, 2 ay evde yatmalarını istemiyorum. Bunu uygun bulmuyorum. Bu nedenle bulduğumuz bir programla uzaktan eğitime başladım. Meslektaşlarıma da bunu tavsiye ediyorum" diye konuştu.

VELİLER: HOCAMIZIN UYGULADIĞI BU YÖNTEMİ ÇOK DEĞERLİ BULUYORUZ

Öğrenci velilerinden Hatice ve Serdar Aslan, her iki çocuklarının da Serkan Tok Spor Okulu'nun öğrencisi olduğunu belirterek, "Çocuklarımız online sistemle çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik olarak mevcut durumdan fazla etkilenmemesi bakımından hocamızın uyguladığı bu yöntemi çok değerli buluyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. 'Evde kal ama sporsuz kalma Türkiye' diyoruz" dedi.

Sporculardan 11 yaşındaki Çağla Yağcı ve Beyza Çevikel de tekvandoyu çok sevdiklerini ve koronavirüs yüzünden antrenmansız kalmak istemediklerini vurgulayarak, kendilerine uzaktan eğitim imkanı sunan antrenörlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Serkan Tok'un açıklamaları

-Hatice Aslan ve Serdar Aslan'ın açıklamaları

-Çağla Yağcı'nın açıklamaları

-Beyza Çevikel'in açıklamaları

-Telekonferans yöntemiyle yapılan tekvando antrenmanından görüntüler

-Detaylar

- Ankara

Kaynak: DHA