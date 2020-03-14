Menü
Haberler ›› Güncel ››Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımındaki düşüş yüzde 17'ye ulaştı - Güncel

Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımındaki düşüş yüzde 17'ye ulaştı

KORONAVİRÜS salgını riski sebebiyle İstanbul'da toplu taşıma kullanımındaki düşüş oranları yüzde 17'ye ulaştı.

14.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:40
Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanımındaki düşüş yüzde 17'ye ulaştı

KORONAVİRÜS salgını riski sebebiyle İstanbul 'da toplu taşıma kullanımındaki düşüş oranları yüzde 17'ye ulaştı. İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 olan kullanım oranı 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e, 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a, 12 Mart'ta 6 milyon 731 bin 295'e 13 Mart'ta ise 6 milyon 188 bin 972'ye düştü. Düşüş oranları son verilere göre yüzde 10'dan yüzde 17'ye ulaştı.


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Güncel
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü