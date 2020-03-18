Menü
Haberler ›› Spor ››Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti - Spor

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti

Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da forma giyen milli futbolcular Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönmek istedi. Her iki isim de 14 gün karantinada kalmayı kabul etti.

18.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:49

Koronavirüs salgınını en fazla hisseden ülkelerin başında gelen Fransa 'da forma giyen Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, Türkiye 'ye dönmeye karar verdi. Şu anda olağanüstü bir hal ilan edilen ülkede kalmak istemeyen ve evlerine dönme talebinde bulunan iki milli futbolcu, 14 gün karantinada kalma süresini de kabul etti.

Le Havre'da oynayan sol bek Umut ve stoper Ertuğrul Ersoy, ailelerinin yanına dönerek zor günleri birlikte atlatmak istediklerini bildirdi. İki oyuncu da Le Havre kulübüyle görüşerek izin aldı.

KARANTİNADA KALACAKLARINA DAİR GARANTİ VERDİLER

Dışişleri Bakanlığı tarafından da oyunculara bilgilendirme yapıldı. Her iki isim de 14 gün boyunca karantinada kalacaklarına dair garanti verdi. İki futbolcunun da koronavirüs testlerinden geçmeye 'tamam' dediği ve şu anda Fransa'da liglerin askıya alınmasından dolayı kendi başlarına Türkiye'de antrenman yapacakları ifade edildi.

Fransa'da sokağa çıkmak bile hayati şartlar dışında olanaksız olduğu için iki futbolcu Türkiye'de aileleriyle olmak istiyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti
Etiketler : Ertuğrul Ersoy, Koronavirüs, Türkiye, Fransa, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Spor
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Spor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı Spor
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Spor
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Spor
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Spor
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı