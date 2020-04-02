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Koronavirüs nedeniyle Uluslararası Turunçgil Kongresi de erteleniyor

Koronavirüs nedeniyle Uluslararası Turunçgil Kongresi de erteleniyorMERSİN'de, bu yıl 8- 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 'Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin (UTK), koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmesi için organizatörler talepte bulundu.

02.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:11
Koronavirüs nedeniyle Uluslararası Turunçgil Kongresi de erteleniyor
MERSİN'de, bu yıl 8- 13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 'Uluslararası Turunçgil Kongresi'nin (UTK), koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmesi için organizatörler talepte bulundu.
Bu yıl 14'üncüsü Mersin 'de düzenlenecek olan Uluslararası Turunçgil Kongresi öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi. Ancak organizatörler tüm dünyada etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kongrenin bir yıl ertelenmesini istedi.
Türkiye'nin ilk defa ev sahipliği yapacağı kongrenin ertelenmesi için komiteye talepte bulunduklarını belirten Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Tüm dünyada 2020 yılı içerisindeki büyük kongreler iptal edilerek 2021'e alındı. Biz de bu konuda sekretarya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 6 aylık uzatılması yönünde görüşler var ancak biz 1 yıl uzatılmasını talep ettik. Komite kısa süre içerisinde toplanarak bir karar verecek. Alınacak kararı kamuoyu ile paylaşacağız. Biz dünyada narenciye üretiminde ve ihracatta çok önemli bir konumdayız. Mersin'de yapacağımız Uluslararası Turunçgil Kongresi de bunun en büyük somut göstergesi. Biz küresel bir oyuncu haline gedik ki bu kongreyi yapmaya hak kazandık. Dünyada 1968 yılından bu yana 4 yılda bir yapılan kongre ülkemizde ilk defa yapılacak. Özellikle Mersin, Adana ve Hatay narenciyede lokomotif bir bölge. İnşallah virüs hadisesinden sonra bu kongreyi başarılı bir şekilde yapacağız" dedi.
'LOKOMOTİF KONUMDAYIZ'
Türkiye'nin narenciye üretiminde lokomotif konuma geldiğini belirten Kaçmaz şunları söyledi:
"Bizim yaklaşık 5 milyon ton turunçgil üretimimiz var. Bunun yarısını ihraç ediyoruz. Hava şartlarına göre rekoltede düşüşler yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl rekoltede yüzde 30 düşüş yaşandı. Ancak üretim alanları artıyor, yeni çeşitler devreye giriyor. Talebe göre narenciyeyi üretiyoruz. Yaş meyve sebze sektörünün yüzde 50'sini karşılayan narenciye sektörü gelecekte alt sektör olmaktan çıkıp başlı başına bir sektör haline gelecek. Narenciyenin endüstriyel hale gelmesi için de bir dizi çalışma yürütüyoruz. Özel sektöre destek veriyoruz. Bölgemiz için geleceğin sektörü narenciye sektörüdür diyoruz."
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Koronavirüs nedeniyle Uluslararası Turunçgil Kongresi de erteleniyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Mersin, Güncel

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Koronavirüs nedeniyle Uluslararası Turunçgil Kongresi de erteleniyor
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