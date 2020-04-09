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Koronavirüs nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken hayvanların gönüllü bakıcısı oldu

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 65 yaşındaki Kıymet Altunışık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle aç kalan beldedeki sahipsiz kedi ve köpeklere evinin bahçesinde gönüllü yiyecek veriyor.

09.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:14
Koronavirüs nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken hayvanların gönüllü bakıcısı oldu

Yozgat 'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde 65 yaşındaki Kıymet Altunışık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle aç kalan beldedeki sahipsiz kedi ve köpeklere evinin bahçesinde gönüllü yiyecek veriyor.

Evinde 14 kedi besleyen Altunışık, yazlıkçıların kış aylarında sokağa bıraktıkları ve son günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında belde halkının dışarı çıkmaması nedeniyle yiyecek bulmakta sorun yaşayan kedi ve köpekleri besliyor.

Altunışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün hayvanları çok sevdiğini söyledi.


Koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerine kapandığını, bu nedenle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını dile getiren Altunışık, "Yazlıkçılar giderken hayvanlarını beldeye bırakıp gidiyor mecburen onlara da bakıyorum. Onlar da bir can." dedi.


Altunışık, evinde beslediği kedilerinin kendisine çok alıştığını ve yanından ayrılmadığını anlatarak, "Ben nereye gidersem onlar da benimle gelir. Hayvan otlatmaya onlar da bizimle gider gelir." diye konuştu.


En büyük destekçisi kızı

Hayvanları beslerken kızı Fatma'nın da kendisine yardım ettiğine değinen Altunışık, "Kızım bana çok yardımcı oluyor. O ev işlerini yaparken ben de bahçede hayvanlarla ilgileniyorum." ifadesini kullandı.

Fatma Altunışık da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkılmayınca hayvanların aç kalmaması için ellerinden gelen desteği gösterdiklerini belirtti.


Kendi hayvanları dışında sokağa terk edilen hayvanlara da yiyecek ve su verdiklerini anlatan Altunışık, şunları kaydetti:

"Yazın beldemize gelen vatandaşlarımız kışın burada kalmıyor. Onların hayvanları da bize kalıyor. Aç kalmasın diye kendi hayvanlarımızla onlara da bakıyoruz. Hayvanlar da insanlar gibi bir canlı onlara da değer vermek lazım. İnsanlarımız aldıkları hayvanlara bakamıyorlarsa 6 aylık için hayvan almasınlar. Bizim 14 kedimiz var, 14 de etraftan geliyor, ekmekle, yemekle onları besliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Bahadın, Sorgun, Yozgat, Güncel
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