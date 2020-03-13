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Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüs tehlikesi nedeniyle üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesinin ardından; yurtlardan ayrılan öğrencilerin 3 hafta ücret ödemeyeceğini ve kredi-burs ödemelerinin aynen devam edeceğini söyledi.

13.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen koronavirüs toplantısında alınan kararla okullar 1 hafta, üniversiteler ise 3 hafta tatil edildi. Koronavirüs tehlikesi yüzünden üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, yurtta kalan öğrencilerin durumu ve kredi-burs ödemeleri merak konusu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bu 3 haftalık süreçte yurttan ayrılan öğrencilerden ücret alınmayacağını ve kredi-burs ödemelerinin devam edeceğini söyledi.

Kasapoğlu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Öncelikle, üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.

"ÖZEL İZİNLİ SAYILACAKLAR"

Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, 'Özel İzinli' sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Öte yandan bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz ve desteklediğimiz bir takım etkinliklerde tedbiren iptal veya erteleme kararları aldık. Her yıl, Çanakkale Şehitlerimizi Anma Etkinlikleri içerisinde organize ettiğimiz 57. Alay Vefa yürüyüşü bu kapsamda iptal edilen organizasyonlarımızdan biri."

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Koronavirüs nedeniyle yurtlardan ayrılan öğrenciler 3 hafta ücret ödemeyecek, kredi ve burs ödemeleri ise devam edecek
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Koronavirüs, Ekonomi

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