Koronavirüs nedir? Corona virüs nasıl ortaya çıktı, ilk nerede görüldü? Koronavirüs türleri

Corona virüs Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayıldı ve binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Hayvanlarda genellikle görülen koronavirüsün MERS-CoV, SARS-CoV ve COVID-19 adındaki alt türleri ise insanlar arasında ölümlere nedne olabiliyor. Hava yoluyla kolaylıkla bulaşabiliyor. İşte, koronavirüs hakkında ayrıntılı bilgi...

KORONAVİRÜS NEDİR?

Hayvan kaynaklı olduğu bilinen koronavirüsü bu kadar ölümcül hale getiren mutasyona uğrıyor olmasıdır. İlk olarak 1960 yılında, sıklıkla tavuklarda görülen 229E ve OC43 virüsleri keşfedilmiştir. Koronavirüs ya da coronavirüsü adıyla bilinen salgın hastalıklara yol açan virüs, Coronaviridae ailesinden hayvan ailelerinde bulunan bir RNA virüsüdür. Solunum, sindirim ve boşaltım yollarını etkiler.

2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve bu virüse yakalananlar hastalığı hafif, orta ve şiddetli şekilde geçirebilirken, binlerce ölüme de yol açıyor. Yeni dönem koronavirüsü, daha önce 2002'de çıkan SARS ile 2012'de çıkan MERS virüsüyle aynı gruptandır. Soğuk algınlığı şekilde baş gösterir, baş ağrısı, hapşurma, öksürme, böbrek yetmezliği, nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi seyreder.

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KORONAVİRÜS NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

1960'lı yıllarda keşfedilen ve hayvanlarda görülen birçok türü olan koronavirüslerin insanlarda karşılaşılan alt türleri HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV ise soğuk algınlığına neden olur. İlk olarak 2003 yılında ortaya çıkan SARS-CoV, ölümlere neden olan en yaygın çeşididir. Yılların ardından daha önce hayvan veya insanlarda rastlanmayan MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) 2012 yılı Eylül ayında Suudi Arabistan'da görüldü. Diğer yandan ilk vakalara daha önce Ürdün Zarqa'da saptandığı tespit edildi. 31 Aralık 2019 yılında ise Çin'in Wuhan şehrinde virüs baş gösterdi ve 7 Ocak 2020 tarihi ile 2019-nCoV adını alan bu yeni tespit edilen koronavirüs türü tanımlanmıştır. Ardından adı COVID-19 olarak kabul edildi.

Yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilen koronavirüs, insanlarda da rastlanır ancak mutasyona uğrayarak yayılan türü en ölümcülüdür.

İNSAN KORONAVİRÜS TÜRLERİ NELER?

Koronavirüs çeşitleri, ateş ve bademciklerin büyümesi gibi semptomlara neden olur ve en çok kış ve erken baharda görülür. Üstelik zatürre ile bronşite neden olabilirler. 7 adet farklı insan koronavirüsü bulunur. Bunlar:

* İnsan koronavirüsü 229E (HCoV-229E)

* İnsan koronavirüsü OC43 (HCoV-OC43)

* SARS-CoV

* İnsan koronavirüsü NL63 (HCoV-NL63, Haven koronavirüsü)

* İnsan koronavirüsü HKU1

* MERS koronavirüsü (MERS-CoV)

* Yeni koronavirüs (CoVID-19)

Virüs adını şeklinden alır. 125 nanometre büyüklüğe sahip olan virüsün en belirgin özelliği etrafındaki değneğe benzeyen çıkıntılarıdır. Bu özelliğiyle güneşin taç küresine yani Latince coronaya benzediği için koronavirüs adını almıştır.