Koronavirüs, okey ve tavla satışlarını artırdı

KORONAVİRÜS salgını sebebiyle 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, oyunlara merak saldı. Erzurum'da okey, tavla ve puzzle satışlarında patlama yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyan Erzurumlular, vakit geçirebilmek için oyunlara yöneldi. Vatandaşlar, başta okey olmak üzere tavla ve ailece oynanacak oyunları satın almaya başladı. Çocuklar için de yapboz, oyun setleri, model oyunlar ve strateji oyunları alan vatandaşlar, evde geçen günlerini oyunlarla değerlendiriyor.

Evde vakit geçirmek için okey ve tavla aldığını belirten Yavuz Taşçı, "Evde kaldığımız zamanlarda oyun oynayarak vakit geçiriyoruz" dedi.

Erzurum'da vatandaşların okey, tavla ve yapboz gibi oyunlara büyük ilgi gösterdiğini belirten işletmeci Adnan Atalay ise telefonla gelen siparişleri de evlere teslim ettiklerini söyledi. Koronavirüs sonrası oyun seti satışlarında yüzde 70 oranında artış olduğunu aktaran Atalay, "Evde kal uyarılarından sonra oyun aletlerinde, puzzle, okey, tavla da büyük bir satış patlaması yaşadık. Şu an da imalatçılar ürün yetiştirmekte zorlanıyor. Yurt dışından da büyük bir talep olmuş. Vadeli aldığımız bütün ürünleri şu anda firmalar peşin olarak satmak durumunda kaldı. İstanbul'da ürün kalmadı, birçok firma kapalı. Açık olan üretim yerleri de 1 aylık bir süre veriyorlar, talep edenlere firmalar yetiştiremiyor. Koronavirüs sonrasında satışlarımızda yüzde 70'lik bir artış oldu. En çok tavla ve okey tercih ediliyor. Puzzle'da patlama oldu. Fiyatları 50-150 TL arasında" diye konuştu.