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Koronavirüs, Ölümden Sonra da Varlığını Sürdürüyor

Koronavirüs salgınından ölen kişiler üzerinde yapılan çalışmalar, virüsün ölümden sonra da varlığını sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

25.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:34
Koronavirüs, Ölümden Sonra da Varlığını Sürdürüyor
Koronavirüs salgınından ölen kişiler üzerinde yapılan çalışmalar, virüsün ölümden sonra da varlığını sürdürdüğünü ortaya çıkardı. Salgının başladığı ve bitme noktasına gelen Çin'deki araştırmalar bu korkunç gerçeği ortaya koydu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınından ölenlerin sayısı 19 bini geçti. Korkunç olan, virüs ölü bedende de yaşamaya devam ediyor. Çinli araştırmacılar, corona virüsünden hayatını kaybeden 29 kişiye otopsi yaptı. Otopsi sonucunda virüsün ölümden sonra da akciğerde varlığı sürdürdüğü tespit edildi. Ayrıca hastaların bağışıklık sistemlerinin zarar gördüğü ve bağışıklık hücrelerindeki önemli düşüşün ölümde önemli bir faktör olduğu vurgulandı. Bağışıklığın azalmasının bakteri ve mantar bulaşması olasılığını artırdığı ve kritik durumdaki hastaların birden fazla enfeksiyona maruz kaldığı kaydedildi. Virüsün sadece akciğerde değil, kalp, karaciğer ve böbrekler dahil diğer organlarda da hasar bıraktığı belirtildi.

Google koronavirüs haritasına göre şu anda Dünya çapında onaylanan vaka sayısı 428.220, tedavi edilen kişi sayısı 109.241, hayatı kaybeden kişi sayısı 19.101. Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e ulaştı. Tedavi edilenlerin olduğunu biliyoruz ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji

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