Koronavirüs sebebiyle on binlerce evcil hayvan ölüm riskiyle karşı karşıya

Tüm dünyaya korku salan koronavirüs, sadece bulaştığı insanlara değil zor durumda bıraktığı hayvanların de ölümüne sebep olabiliryor. Çin'deki hayvan hakları koruma dernekleri, sahipleri evden çıkıp geri dönmeyen evcil hayvanların ölüme terk edildiği uyarısında bulundu.

5 MİLYON KİŞİ VUHAN'I TERK ETTİ

Vuhan belediye başkanı, kentin karantinaya alınmadan önce 5 milyon kişinin şehri terk ettiğini duyurmuştu.

BİN EVCİL HAYVAN KURTATILDI

Hayvan hakları aktivisti Lao Mao, terk edilen evlerde en az 50 bin köpek veya kedinin mahsur kaldığını iddia ediyor. Mao, gönüllü arkadaşları ile birlikte yaklaşık bin evcil hayvanı kurtardıklarını ifade etti.

AİLELERİ ENDİŞELİ

Vuhan'a dönemeyen endişeli aileler ise hayvan hakları dernekleri ile irtibata geçerek evlerine girip hayvanlarını kurtarmalarını istiyor. Ancak halen binlerce hayvanın yeri tespit edilemedi.

50 BİN HAYVAN AÇLIKTAN ÖLEBİLİR

Dünya genelinde hayvan haklarını savunan Washington merkezli Humane Society International'e (HSI) göre, açlıktan ölme riski altında olan hayvan sayısı 50 binden çok daha fazla.

HSI sözcüsü Wendy Higgins ayrıca Vuhan'da yerel yönetimin, koronavirüsün yayılma riskine karşı sokak ve evcil hayvanları öldürmesinden endişe ediyor.

NE OLMUŞTU?

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 427'ye, virüs bulaşan kişi sayısı 20 bin 438'e yükselmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.