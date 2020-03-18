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Koronavirüs önlemleri

Mersin sahilinden görüntüler Koronavirüse karşı maske ve eldiven takan insanlar Sokaklarda insan kalabalığı Sokak müzisyeni Esnaftan görüntüler Temizlik görevlileri Lokantadan görüntü Bankamatikten para çeken insanlar MERSİN - Mersin'de, belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile...

18.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:45
Mersin sahilinden görüntüler
Koronavirüse karşı maske ve eldiven takan insanlar
Sokaklarda insan kalabalığı
Sokak müzisyeni
Esnaftan görüntüler
Temizlik görevlileri
Lokantadan görüntü
Bankamatikten para çeken insanlar MERSİN - Mersin'de, belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ve çalışanlar da maske takarak önlem aldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs önlemleri

Kaynak: AA

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Koronavirüs önlemleri
Etiketler : Koronavirüs, Mersin, Güncel

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