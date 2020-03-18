Koronavirüs önlemleri
Mersin sahilinden görüntüler Koronavirüse karşı maske ve eldiven takan insanlar Sokaklarda insan kalabalığı Sokak müzisyeni Esnaftan görüntüler Temizlik görevlileri Lokantadan görüntü Bankamatikten para çeken insanlar MERSİN - Mersin'de, belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile...
18.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:45
Mersin sahilinden görüntülerKoronavirüse karşı maske ve eldiven takan insanlarSokaklarda insan kalabalığıSokak müzisyeniEsnaftan görüntülerTemizlik görevlileriLokantadan görüntüBankamatikten para çeken insanlar MERSİN - Mersin'de, belediyeler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar ve çalışanlar da maske takarak önlem aldı.
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Kaynak: AA
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Etiketler : Koronavirüs, Mersin, Güncel