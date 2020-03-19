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Koronavirüs önlemleri

Rize Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

19.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:37
Rize Belediyesi ve ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.
Rize Belediyesinden yapılan açıklamada, planlama dahilinde kamusal alanlar ve toplu kullanım bölgelerinin dezenfekte etme çalışmalarının 95 derece sıcak suyla sürdürdüğü belirtildi.
Tedbirlerin en üst seviyeye çıkartılarak kararlı adımlar atıldığı vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:
"Temizlik konusunda bir yıl önce başlatmış olduğumuz yıkama çalışmalarına ilave olarak ekiplerimiz, risk oluşturan ve halkın yoğun şekilde uğrak noktası olan alanlarda dezenfekte çalışmaları yürümektedir. Kamu kurum ve araçları, hastaneler, bankalar, noterler, toplu taşıma araçları, taksiler, halkın yoğun olduğu caddeler, meydanlar, sosyal alanlar, ibadethaneler, otobüs terminali, çocuk parkları ve benzeri alanlarda çalışmalarımız devam etmektedir."
Açıklamada, çalışmaların her gün periyodik devam edeceği kaydedildi.
Çamlıhemşin ilçesinde ise belediye ekipleri, Ayder Yaylası'ndan getirilen 50 derecelik kaplıca suyu ile temizleme çalışmalarını gerçekleştiriyor.
İtfaiye araçları ile kaplıca bölgesinden alınan şifalı su ile ilçe merkezi ve sokaklar yıkanarak dezenfekte çalışması yürütülüyor.
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Koronavirüs önlemleri

Kaynak: AA

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Koronavirüs önlemleri
Etiketler : Rize Belediyesi, Rize, Güncel

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