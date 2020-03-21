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KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA NİKAH YOĞUNLUĞU

KORONAVİRÜS salgını sonrası nikah törenleri için tedbirler alındı.

21.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:31
KORONAVİRÜS salgını sonrası nikah törenleri için tedbirler alındı. Belediyelerin evlendirme dairelerinde salonlara alınan davetlilerin sayısı sınırlandırıldı. Pek çok vatandaş virüs nedeniyle nikahlarını ileri bir tarihe ertelese de nikah masasına oturanlar da var. Hafta sonu olması nedeniyle bazı nikah dairelerinde yoğunluk yaşandığı görüldü. Beyoğlu Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde daha önceki aylarda olduğu gibi sabah saatlerinden itibaren saat başı nikah kıyıldı.
SALONA SINIRLI SAYIDA DAVETLİ ALINIYOR
Beyoğlu Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gelin-damat ve davetliler salona girmeden önce ellerine dezenfektan sıkılıyor. Alınan tedbirler kapsamında salona 10 davetli alınıyor. Davetliler salonda mesafeli şekilde oturuyor. Nikah salonu kapısına asılan uyarı yazısında "İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs tedbirleri konulu ek genelgeye istinaden koronavirüs salgınının yayılma riskine karşı önlem amacıyla 17 Mart Salı gününden itibaren evlendirme nikah işlemleri sadece Beyoğlu Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirecek olup nikah töreni için davetli sayısı 10 kişi ile sınırlandırılmıştır' ifadeleri yer alıyor.
"ERTELEMEK İSTEMEDİK"
Sibel Esen ve Ebubekir Yılmaz da dünya evine girenler arasındaydı. Gelin Sibel Esen, "Ertelemek istemedik. Ailemizle beraber geldik. Bugün nikahımızı kıyıyoruz. Tabii daha çok davetli vardı ama neyse ki burada 10 kişi. Bazı nikah salonlarında iki kişi sınırı varmış. Burası Allah'tan 10 kişi. Davet edemediklerimiz oldu" ifadelerini kullandı. Damat Ebubekir Yılmaz ise tebdir alarak geldiklerini söyledi. Koronavirüs nedeniyle ertelenmeyen nikahlar gün boyunca kıyılmaya devam edildi.
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KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA NİKAH YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

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KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ ALTINDA NİKAH YOĞUNLUĞU
Etiketler : Beyoğlu Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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