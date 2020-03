Koronavirüs Önlemleri Hakkında Tercüme Hizmeti

ilandır

Dünya Sağlık Örgütü'nün önce "uluslararası boyutta halk sağlığı acil durumu" olarak ilan ettiği Korona virüsü, Mart ayında "pandemi" olarak ilan edildi. Öyle ki, her ülke birbirini takip etmekte ve karşılaştırmalar yapılmakta. Durum böyle olunca, Korona virüsünün dünya genelinde güncel durumunun bilgilerine rahatça erişebilmek adına bilgilendirme tercümesi hizmeti büyük önem taşımaktadır. Firma veya kurum olarak Corona virüs tehdidine karşı alınması gereken önlemleri içeren dosyanızın tercümesi için Çevirimvar üzerinden beklemeden siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Bu noktada da online çeviri merkezlerine büyük bir rol düşmektedir. Öyle ki, dünya geneli tüm belgeleri, verileri, makaleleri, bulguları insanlara eksiksiz ve hatasız aktarmaları gerektiğinden, verecekleri profesyonel tercüme hizmetinin kesin olarak eksiksiz ve hatasız olması gerekmektedir.

7 Gün 24 Saat Tercüme Hizmeti

Tüm dünya Korona virüsü ile tercüme hizmetinin önemini bir kez daha anladı. Her dakika hatta her saniye güncellenen bilgileri insanlara aktarmak adına en kısa zamanda çevirmek zorunda olan online tercüme büroları 7 gün 24 saat kesintisiz tercüme hizmeti sunarak, insanları hiçbir bilgiden yoksun bırakmamakta. Çin'den İran'a, İspanya'dan Fransa'ya, Almanya'dan Türkiye 'ye her dil çifti için 7/24 profesyonel tercüme hizmeti sunan online tercüme büroları talebiniz doğrultusunda yalnızca bir tık kadar uzağınızda. Örneğin, bir haber sitesi sahibisiniz ve hatırı sayılır takipçinize güncel ve son dakika haberlerini vermek adına gündemi sıkı takip etmeniz gerekiyor. Tam bu noktada, bilgilendirme tercümesi hizmeti ile online çeviri büroları kesintisiz olarak ve lokasyon fark etmeksizin size en yakın platform olarak hizmet vermekte.

Korona Virüsü Haberlerine Karşı Filtresiz Haberler İçin Yeminli Tercüme

Korona virüsü haberlerinin ve gelişmelerinin insanlara filtresiz ulaşması çok önemli. Korona virüsü vakalarının, günlük ölüm oranlarının, yapılan COVID19 testlerinin, korunma yollarının, üretilen çeşitli aşıların haberlerinin insanlara direkt olarak yorumsuz geçmesi çok önemli. Bu gibi durumlarda, insanların aklında şüphe bırakmamak adına, Çevirimvar.com online tercüme bürosu, yeminli tercüme hizmeti sunarak, Korona virüsü hakkında bilgilendirme tercümesi siparişleri için siz müşterilerine güvenilir hizmet sunmaktadır. Yapmanız gereken tek işlem, online Çevirimvar.com web sitesi üzerinden bilgilendirme tercümesi siparişinizi yüklemek ve yeminli tercüme hizmeti talebinizi belirtmek.

Türkiye'nin ilk ISO Kalite Belgeli Tercüme Bürosu

Küresel bir vizyonla büyümeyi hedefleyen Çevirimvar.com online tercüme bürosu, bu hedefe ulaşma yolunda ilk adımı Türkiye'nin ilk ISO kalite belgeli online tercüme bürosu olmaya hak kazanarak atmış oldu. ISO 171000: Tercüme Hizmetleri Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002:2014 Müşteri memnuniyeti Yönetim Sistemi alanlarında ISO kalite belgeleri sahibi olan Çevirimvar.com, bu belgeler ile müşterilerine alacakları kaliteli ve profesyonel tercüme hizmetinin garantisini veriyor. Bu nedenden dolayı tıbbi tercüme hizmetinin son zamanların en çok başvurulan Korona virüsü bilgilendirme tercümesi siparişleri için Çevirimvar.com online tercüme bürosu profesyonel tercüman kadrosu ile sadece bir tık kadar uzağınızda.