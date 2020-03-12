Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
MEB, okullarda yapılması planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinliklerin iptaline ilişkin yazıyı illere gönderdi.
12.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:24
MEB, okullarda yapılması planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinliklerin iptaline ilişkin yazıyı illere gönderdi.
Kaynak: Dunya.com
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