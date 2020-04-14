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Koronavirüs önlemleri sürüyor

Ekiplerin dezenfeksiyon çalışmaları Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'nun konuşması - KilisKilis'te Valilik ve belediye iş birliğiyle alınan tedbir kararları doğrultusunda Belediye Gıda Bankası aracılığıyla kentteki evlere ziyaretler sürüyor.

14.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:24
Ekiplerin dezenfeksiyon çalışmaları
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu'nun konuşması - Kilis
Kilis'te Valilik ve belediye iş birliğiyle alınan tedbir kararları doğrultusunda Belediye Gıda Bankası aracılığıyla kentteki evlere ziyaretler sürüyor.
Ziyaretlerde konutlara çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtılırken özellikle 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı bireylerin evde kalmalarının gerekliliği anlatılıyor.
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, kentin her noktasının düzenli dezenfekte edildiğini söyledi.
Bu kapsamda sağlık kuruluşlarında da dezenfeksiyon yapıldığını aktaran Tohumcu, "Ayrıca bütün caddeleri, sokakları kaldırımlar ilaçlı suyla yıkandı, araçlarımızla havaya dezenfektan püskürtülerek dezenfekte edildi. Bu çalışmalarımız devam ediyor ve şu anda da şehrimizin bütün noktaları dönerli olarak hem dezenfekte ediliyor hem de ilaçlı suyla temizleniyor." dedi. Koronavirüs önlemleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kilis, Güncel
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